Giá vàng thế giới đứng hình dù dầu lao dốc, điều gì đang níu thị trường?

Ngay khi giá dầu Brent rơi mạnh từ vùng gần 109 USD/thùng xuống dưới 103 USD/thùng trong phiên giao dịch ngày 21/5, nhiều nhà đầu tư kỳ vọng vàng sẽ bật tăng mạnh nhờ áp lực lạm phát dịu bớt. Nhưng điều xảy ra lại khác. Giá vàng chỉ dao động quanh ngưỡng 4.540 USD/ounce rồi nhanh chóng quay về trạng thái gần như đi ngang.

Theo Reuters, vàng giao ngay tăng nhẹ 0,1% lên 4.547,54 USD/ounce sau khi từng giảm khoảng 1% trong phiên. Hợp đồng vàng tương lai tháng 6 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,1%, còn 4.542,5 USD/ounce.

Giá vàng giao ngay gần như đi ngang trong phiên giao dịch ngày 21/5 (Ảnh: Capital).

Theo ông Peter Grant, Phó chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, nhà đầu tư vẫn giữ tâm lý dè chừng vì nhiều thỏa thuận trước đây từng đổ vỡ vào phút cuối.

Sự thận trọng đó xuất phát từ việc triển vọng hòa dịu tại Trung Đông vẫn còn rất mong manh. Reuters cho biết kỳ vọng về một thỏa thuận mới đã suy yếu sau thông tin Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei được cho là yêu cầu toàn bộ uranium của Iran tiếp tục được giữ trong nước.

Điều này đi ngược với các tín hiệu trước đó liên quan tới khả năng Iran phải chuyển lượng uranium làm giàu cấp độ cao ra ngoài lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Cùng lúc, Iran được cho là đang khôi phục năng lực quân sự nhanh hơn dự kiến. Những diễn biến này khiến thị trường chưa dám loại bỏ hoàn toàn nguy cơ xung đột kéo dài, đặc biệt khi eo biển Hormuz vẫn là mắt xích nhạy cảm với dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Đó cũng là lý do giá dầu dù giảm mạnh trong phiên nhưng vẫn neo ở vùng rất cao. Dầu Brent đóng cửa quanh 102,58 USD/thùng, còn dầu WTI ở mức 96,35 USD/thùng.

Với thị trường vàng, bài toán hiện tại không chỉ nằm ở yếu tố trú ẩn an toàn mà còn xoay quanh chính sách lãi suất của Fed.

Loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố mới đây đang tạo ra bức tranh khá phức tạp. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống 209.000 đơn cho thấy thị trường lao động vẫn ổn định. PMI sản xuất sơ bộ tăng lên 55,3 điểm, phản ánh hoạt động sản xuất cải thiện.

Nhưng ở chiều ngược lại, khởi công nhà ở tháng 4 giảm 2,8%, trong khi chỉ số sản xuất Fed Philadelphia giảm mạnh từ 26,7 xuống âm 0,4 điểm.

Những tín hiệu trái chiều này khiến thị trường khó đoán định hướng đi tiếp theo của Fed. Theo công cụ FedWatch của CME, giới giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng thêm ít nhất 25 điểm cơ bản lãi suất trong năm nay đã tăng lên 58%, cao hơn đáng kể so với mức 48% của một ngày trước đó. Đây là yếu tố đang tạo sức ép lên vàng.

Ông Giovanni Staunovo, chuyên gia phân tích tại UBS, nhận định giá dầu tăng trong thời gian qua đã làm áp lực lạm phát nóng trở lại, buộc các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì lãi suất cao lâu hơn. Trong môi trường lãi suất cao, vàng thường gặp bất lợi vì đây là tài sản không sinh lãi.

Dầu Brent lao dốc từ gần 109 USD/thùng xuống dưới 103 USD/thùng trong phiên giao dịch hôm trước (Ảnh: NewsX).

Điều thú vị là trong khi vàng gần như “đứng hình”, bạc lại tăng hơn 1% trong phiên lên quanh 76,63 USD/ounce. Theo Kitco News, giới đầu tư đang kỳ vọng bạc có thể quay lại vùng 77,24-78 USD/ounce nếu lực mua tiếp tục cải thiện.

Về mặt kỹ thuật, vàng hiện vẫn bị kẹt trong vùng giằng co khá hẹp. Phe mua đang tìm cách đưa giá trở lại vùng 4.550-4.600 USD/ounce. Nếu vượt được khu vực này, mục tiêu tiếp theo có thể hướng tới 4.660 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, nếu vàng mất mốc hỗ trợ 4.530 USD/ounce, áp lực bán có thể gia tăng mạnh hơn về vùng 4.489 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động theo từng thông tin liên quan dầu mỏ, lãi suất và tiến trình đàm phán quanh Iran. Sau nhiều tuần biến động mạnh, vàng đang cho thấy trạng thái thận trọng hơn, khi nhà đầu tư chưa sẵn sàng đặt cược lớn vào bất kỳ kịch bản nào.