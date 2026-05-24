Đế chế SpaceX lên sàn, mở đường cho kỷ nguyên nghìn tỷ USD của Elon Musk

Cột mốc 1.100 tỷ USD và những con số "không tưởng"

Sự kiện SpaceX công bố hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ tư vừa qua đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Bên cạnh các số liệu kinh doanh, hồ sơ này lần đầu hé lộ chi tiết tỷ lệ sở hữu của Elon Musk, qua đó xác nhận vị thế "nghìn tỷ phú" (trillionaire) đầu tiên trên thế giới.

Theo các tài liệu được công bố, Elon Musk hiện nắm giữ khoảng 6,4 tỷ cổ phiếu tại SpaceX. Dù đợt IPO chưa chính thức diễn ra trên sàn tập trung, nhưng các giao dịch trên thị trường tư nhân gần đây đã định giá cổ phiếu này ở mức khoảng 130 USD.

Phép tính đơn giản từ các chuyên gia tài chính cho thấy, riêng lượng cổ phần tại SpaceX của Musk đã có giá trị lên tới 830 tỷ USD. Khi cộng thêm khoảng 290 tỷ USD giá trị cổ phiếu Tesla (bao gồm cả các quyền chọn từ gói thưởng năm 2018), tổng tài sản của ông đã chính thức chạm ngưỡng 1.100 tỷ USD.

Tổng tài sản gắn với Tesla và SpaceX của Musk đã lên tới khoảng 1.100 tỷ USD (Ảnh: Mashable).

Trên bản đồ kinh tế toàn cầu, hiện chỉ có hai cường quốc là Mỹ và Trung Quốc có GDP vượt mốc 6.000 tỷ USD. Trong khi đó, các nền kinh tế lớn như Đức hay Nhật Bản cũng chỉ dao động trong khoảng 4.000-5.000 tỷ USD.

Dù GDP quốc gia và tài sản cá nhân là hai khái niệm khác biệt, nhưng sự so sánh này cho thấy quyền lực kinh tế khủng khiếp mà một cá nhân có thể nắm giữ. Thậm chí, chỉ trong một phiên giao dịch ngày thứ năm, khi cổ phiếu Tesla tăng nhẹ 0,1%, tài sản của Musk đã "phình" thêm 420 triệu USD. Với phần lớn mọi người, đây là con số đổi đời, nhưng với Musk, đó chỉ được coi là một "sai số làm tròn" trong bảng cân đối tài sản.

SpaceX IPO: "Cơn mưa" tài sản cho giới đầu tư và nhân viên

Thương vụ IPO của SpaceX được dự báo sẽ là đợt phát hành lớn nhất trong lịch sử, mở ra cơ hội làm giàu cho không chỉ Elon Musk mà còn cả một hệ sinh thái đi cùng ông. Theo kế hoạch, công ty sẽ bắt đầu quá trình giới thiệu cơ hội đầu tư vào ngày 4/6 và dự kiến chính thức giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6 với mã chứng khoán SPCX.

Mục tiêu của SpaceX là huy động tới 80 tỷ USD, đưa định giá công ty tiến sát mốc 2.000 tỷ USD. Nếu cổ phiếu tăng lên mức 160 USD sau khi niêm yết như kỳ vọng của nhiều nhà phân tích, vị thế "nghìn tỷ phú" của Musk sẽ càng trở nên vững chắc.

Tuy nhiên, Musk không phải là người duy nhất "trúng đậm". Theo Financial Times, các cộng sự thân cận như Gwynne Shotwell và Bret Johnsen đều sở hữu lượng cổ phiếu có thể trị giá hơn 1 tỷ USD mỗi người sau khi lên sàn. Antonio Gracias, một thành viên hội đồng quản trị, đang nắm giữ khối tài sản cổ phiếu trị giá hơn 70 tỷ USD.

Đặc biệt, các quỹ đầu tư mạo hiểm có tầm nhìn sớm cũng đang chuẩn bị gặt hái "quả ngọt". Quỹ Darsana Capital Partners, đơn vị đã đặt cược vào SpaceX từ năm 2019, hiện có khoảng 60% tài sản quản lý gắn liền với công ty này. Khoản lãi trên giấy của họ dự kiến vượt mức 10 tỷ USD.

Tương tự, quỹ D1 Capital Partners cũng đang nắm giữ khoản lãi khoảng 9 tỷ USD từ số vốn đầu tư ban đầu chỉ 600 triệu USD. Điều này minh chứng cho sức hút mãnh liệt của các doanh nghiệp dẫn đầu công nghệ đối với giới tài chính chuyên nghiệp.

"Đừng bao giờ đặt cược ngược lại Elon Musk"

Sự thành công của SpaceX không đến từ sự may mắn mà từ sự thống trị tuyệt đối trong ngành công nghiệp không gian. Với công nghệ tên lửa tái sử dụng, SpaceX đã thay đổi hoàn toàn cuộc chơi khi cắt giảm tối đa chi phí và tăng tần suất phóng. Năm vừa qua, công ty này thực hiện tới hơn 80% tổng số vụ phóng tên lửa trên toàn cầu.

Bên cạnh mảng phóng tên lửa, Starlink với hơn 10.000 vệ tinh đang cung cấp internet cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự, mang về lợi nhuận 4,4 tỷ USD. Mặc dù công ty vẫn ghi nhận khoản lỗ ròng do đầu tư mạnh vào trí tuệ nhân tạo (xAI), nhưng triển vọng tăng trưởng dài hạn vẫn khiến giới đầu tư phấn khích.

Nhìn về tương lai, con số 1.100 tỷ USD có thể vẫn chưa phải là điểm dừng. Nếu SpaceX đạt được các mục tiêu tham vọng như xây dựng thuộc địa trên Sao Hỏa với 1 triệu dân hoặc thiết lập mạng lưới trung tâm dữ liệu ngoài không gian, Musk có thể nhận thêm hàng trăm triệu cổ phiếu thưởng. Khi đó, tổng tài sản của ông có thể đạt tới con số không tưởng là 6.000 tỷ USD.

Dù cấu trúc quản trị của SpaceX trao cho Musk quyền lực gần như tuyệt đối, nhưng các nhà đầu tư dường như không quá lo ngại về điều này. Một nhà đầu tư mạo hiểm từng chia sẻ với Financial Times rằng, việc đưa tiền cho Musk làm bất cứ điều gì ông ấy muốn có lẽ không phải là một chiến lược tồi.

Câu nói "Đừng bao giờ đặt cược chống lại Elon" đang trở thành kim chỉ nam cho nhiều người trong giới tài chính khi chứng kiến sự trỗi dậy của đế chế không gian này.