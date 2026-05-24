Dự báo giá vàng sau 2 tuần giảm giá liên tục

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 18/5 đến 24/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 158,5-161,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là tuần thứ 2 liên tiếp giá kim loại quý trong nước đi xuống. Nếu tính từ mức đỉnh 191 triệu đồng/lượng thiết lập hồi đầu tháng 3, vàng miếng đã giảm gần 30 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước diễn biến cùng chiều với giá quốc tế. Chốt tuần này, giá vàng thế giới giao ngay giảm 33,9 USD xuống 4.508,5 USD/ounce. Có thời điểm giá mặt hàng này giảm sâu xuống vùng 4.492 USD/ounce trước khi phục hồi trở lại trên ngưỡng 4.500 USD. Đây cũng là tuần thứ 2 liên tiếp kim loại màu vàng giảm giá.

Thị trường vàng đi xuống do giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại lạm phát và khả năng Mỹ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Việc các ngân hàng trung ương giữ lãi suất ở mức cao cũng khiến nhu cầu đối với vàng suy yếu, dù kim loại quý vẫn được xem là kênh phòng ngừa rủi ro.

Các chuyên gia cho rằng, diễn biến của giá dầu đang trở thành yếu tố quan trọng dẫn dắt thị trường vàng. Bà Rhona O'Connell, chuyên gia của công ty tài chính StoneX, nhận định các nhà đầu tư đang đặc biệt lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan tới eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu mỏ chiến lược của thế giới.

Theo vị này, giá năng lượng tăng mạnh đang làm dấy lên lo ngại lạm phát, từ đó khiến thị trường dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể phải nâng lãi suất thêm trong thời gian tới.

Tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh ngày 22/5 đã tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng với cam kết theo đuổi định hướng cải tổ mạnh mẽ đối với ngân hàng trung ương Mỹ, trong khi Tổng thống Donald Trump khẳng định Fed sẽ hoạt động “hoàn toàn độc lập.”

Kết quả khảo sát vàng hàng tuần cho thấy giới phân tích Phố Wall vẫn duy trì quan điểm bi quan đối với triển vọng ngắn hạn của vàng, trong khi nhà đầu tư cá nhân tiếp tục giữ tâm lý lạc quan bất chấp đà giảm của kim loại quý.

Tuần này, có 13 chuyên gia tham gia khảo sát. Giới phân tích nghiêng về xu hướng giảm sau khi vàng một lần nữa không thể giữ được các ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Chỉ có 2 chuyên gia, tương đương 15%, dự báo giá vàng sẽ tăng. Tám người khác, chiếm 62%, cho rằng giá sẽ tiếp tục đi xuống. 3 nhà phân tích còn lại, tương đương 23%, nhận định vàng sẽ đi ngang.

Cuộc khảo sát trực tuyến của Kitco ghi nhận 18 nhà đầu tư nhỏ lẻ, tương đương 56%, dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Bảy người khác, chiếm 22%, cho rằng vàng sẽ giảm giá. Bảy nhà đầu tư còn lại, tương đương 22%, nhận định giá vàng sẽ đi ngang.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành đơn vị chuyên về quản lý tài sản Bannockburn Global Forex, nhận định giá vàng dù đã đánh mất ngưỡng hỗ trợ 4.500 USD nhưng phần lớn thời gian trong tuần vẫn duy trì trạng thái tích lũy phía trên vùng giá này.

Theo ông, vàng vẫn chưa chứng minh được khả năng lấy lại xu hướng tăng khi phe mua chưa thể giành lại quyền kiểm soát thị trường, ngay cả trong bối cảnh thị trường trái phiếu phục hồi. Ông cũng cảnh báo căng thẳng tại Trung Đông càng kéo dài thì nguy cơ xuất hiện thêm các đợt bán vàng từ khu vực chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia vùng Vịnh càng lớn.

Trong khi đó, ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, vẫn duy trì quan điểm tích cực. “Chúng ta nhiều khả năng sẽ tiếp tục chứng kiến diễn biến giằng co như thời gian gần đây, nhưng với xu hướng nghiêng nhẹ theo hướng tăng trong tuần tới. Vì vậy, tôi dự báo giá vàng sẽ tăng”, ông nói.

Ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại đơn vị chuyên về giao dịch Walsh Trading, cho biết diễn biến của vàng vẫn đang phụ thuộc lớn vào tình hình Trung Đông. Tuy nhiên, xung đột càng kéo dài thì nguy cơ gây tổn hại lâu dài cho nền kinh tế càng lớn.