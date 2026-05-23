Giá mua vàng SJC về dưới 160 triệu đồng/lượng

Chốt phiên 22/5, vàng miếng SJC được niêm yết ở ngưỡng 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá mua vào và bán ra ở 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng giao dịch ở ngưỡng 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 400.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó.

Trên thế giới, giá vàng đóng cửa cuối tuần ở mức 4.509 USD/ounce, giảm 37 USD so với mức cao nhất trong phiên đêm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế phí), vàng thế giới có giá 143 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước gần 21 triệu đồng.

Sự suy giảm của kim loại quý do lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ ổn định kết hợp với sức mạnh của đồng USD, đã làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Tại eo biển Hormuz, các tín hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ - Iran đã phần nào làm dịu bớt lo ngại. Tuy nhiên, những bất đồng lớn về chương trình làm giàu uranium và quyền kiểm soát eo biển vẫn tồn tại, khiến giá dầu thô tiếp tục biến động mạnh, có lúc chạm mức 98,25 USD/thùng. Sự gia tăng của giá năng lượng đã hỗ trợ kỳ vọng lạm phát, từ đó làm giảm vai trò trú ẩn an toàn truyền thống của vàng.

Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán Mỹ tăng tiếp vào cuối phiên, trong khi lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh mức 4,6%. Chỉ số đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng.

Theo Kitco News, ông Richard Laterman - Giám đốc quản lý danh mục tại ReSolve Asset Management - nhận định, giá vàng nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động tích lũy trong ngắn hạn, thay vì duy trì xu hướng tăng liên tục như trước đó.

Theo ông Laterman, nhịp điều chỉnh hiện tại không mang tính bất thường, mà là diễn biến quen thuộc trong các chu kỳ tăng giá dài hạn của vàng. Kể từ năm 2022, kim loại quý này đã trải qua một chu kỳ tăng đáng kể, trong đó các nhịp điều chỉnh xen kẽ đóng vai trò “hạ nhiệt” trước khi xu hướng tăng trung hạn được nối lại.

Ông Laterman nhấn mạnh vai trò của vàng đang thay đổi rõ rệt trong danh mục đầu tư toàn cầu, từ công cụ phòng ngừa rủi ro ngắn hạn sang tài sản chiến lược dài hạn.

Về kỹ thuật, giá vàng đang đối mặt vùng kháng cự 4.530-4.550 USD/ounce; nếu vượt qua, có thể hướng tới 4.570 USD và 4.600 USD. Ngược lại, nếu giảm dưới 4.500 USD/ounce, thị trường có thể lùi về 4.400 USD/ounce. Hiện vàng vẫn dao động quanh vùng cân bằng 4.500-4.550 USD/ounce.

Đồng USD tăng giá trở lại

Đồng USD duy trì gần mức cao nhất trong 6 tuần vào ngày thứ Sáu, khi giới giao dịch cân nhắc triển vọng sớm đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông, đồng thời đánh giá khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục gia tăng.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,06%, hiện ở mức 99,32.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD giảm 1 đồng, hiện ở mức 25.134 đồng.