Giá vàng miếng tăng 2,2 triệu đồng, lên 165 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 19/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 163-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,2 triệu đồng/lượng và lập kỷ lục mới.

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 12/1 đến 17/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 160,8-162,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trước đó, mức giá kỷ lục của mặt hàng này là 161,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) thiết lập hôm 15/1. Như vậy, so với đỉnh kỷ lục, mặt hàng này đang thấp hơn 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Đầu năm, vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết tại 150,8-152,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, đến hiện tại, dù không còn neo ở vùng giá kỷ lục, kim loại này vẫn tăng 10 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với thời điểm đầu năm.

Tuần trước, giá vàng thế giới mở cửa tuần này quanh ngưỡng 4.530 USD/ounce, sau đó tăng mạnh vượt 4.600 USD và lập đỉnh 4.640 USD trong tuần. Dù biến động dữ dội, vùng hỗ trợ 4.580 USD được giữ vững, giá kết tuần đi ngang quanh 4.600 USD sau nhịp rung lắc mạnh cuối tuần.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Marc Chandler, Giám đốc điều hành tại đơn vị chuyên về giao dịch tại Bannockburn Global Forex, nhận định vàng đang trong giai đoạn tích lũy. “Tôi không cho rằng xu hướng tăng đã kết thúc, nhưng quá trình tích lũy có thể kéo giá lùi về khoảng 4.550 USD. Một cú bứt phá thuyết phục của lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên trên 4,20% cũng có thể gây áp lực lên vàng”, vị này nêu.

Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại sàn giao dịch FxPro, nhìn thấy xu hướng giảm của vàng trong tuần tới.

“Nhà Trắng đã giáng một đòn vào vàng khi hoãn áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng”, ông nói. “Mặc dù kim loại quý không nằm trong danh sách, nhưng các tài sản khác trong cùng lĩnh vực thì có. Lo ngại về thuế nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong đợt tăng của bạc, bạch kim và palladium”.

Kuptsikevich cho rằng vị thế của vàng vẫn mạnh nhờ địa chính trị cực kỳ khó đoán và căng thẳng kéo dài. “Sự phân cực ngày càng gia tăng của thế giới đang buộc các ngân hàng Trung ương tiếp tục quá trình phi USD hóa và đa dạng hóa dự trữ”, ông nói.

“Dù các ngân hàng Trung ương vẫn là người mua ròng, khối lượng mua đang giảm dần sau khi giá đã tăng hơn 130% trong 2 năm qua để lên các mức cao lịch sử”, vị này nói thêm.

Ông cho biết FxPro cũng đang theo dõi sát các báo cáo về lượng vị thế bán khống rất lớn trên sàn do các quỹ chủ động nắm giữ.

Jim Wyckoff, nhà phân tích cấp cao của Kitco, cho biết phe mua trên thị trường vàng và bạc đã có thêm một tuần giao dịch thuận lợi, khi cả 2 kim loại đều lập đỉnh lịch sử mới.

“Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của bên mua đối với hợp đồng vàng tháng 2 là đóng cửa trên vùng kháng cự mạnh tại 4.750 USD”, Wyckoff nói. “Mục tiêu giảm giá ngắn hạn của phe bán là đẩy giá xuống dưới vùng hỗ trợ kỹ thuật mạnh tại 4.400 USD. Mức kháng cự đầu tiên nằm tại mức đỉnh kỷ lục 4.650,5 USD, sau đó là 4.675 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên là 4.584,5 USD, tiếp theo là 4.550 USD”, vị này nêu.