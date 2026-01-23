Giá vàng miếng tăng 4 triệu đồng, vượt 173,3 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 23/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 171,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều và thiết lập kỷ lục mới.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 22/1, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 167,3-169,3 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trước đó, mức đỉnh kỷ lục vàng miếng SJC thiết lập là 168,7-170,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, giá vàng miếng đã giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Hôm qua, có thời điểm kim loại này lùi về 166,7-168,7 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, nếu khách hàng mua được vàng miếng SJC tại mức giá 170,7 triệu đồng/lượng thì phiên hôm qua có thời điểm các “nhà vàng” chỉ thu mua với giá 166,7 triệu đồng/lượng, tức đã lỗ 4 triệu đồng/lượng chỉ sau một ngày.

Giá vàng trong nước giảm theo giá quốc tế. Giá vàng thế giới hạ hơn 50 USD, về 4.883 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương 153 triệu đồng/lượng, chênh khoảng 15-16 triệu đồng/lượng so với trong nước, tùy thời điểm.

Mặt hàng vàng được bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Giá vàng lao dốc trong bối cảnh nhà đầu tư ồ ạt chốt lời, sau thông tin tuyên bố của Tổng thống Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos rằng ông sẽ không sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, cũng như không đánh thuế các thành viên NATO.

Trước đó, ngoài căng thẳng xoay quanh vấn đề Greenland, thị trường còn chịu tác động từ những dấu hiệu bất ổn ngày càng rõ nét trên thị trường nợ công Nhật Bản, làm dấy lên lo ngại về khả năng lan truyền rủi ro sang các thị trường tài chính toàn cầu.

Một yếu tố hỗ trợ quan trọng khác là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng Trung ương. Ngân hàng Quốc gia Ba Lan phê duyệt kế hoạch mua thêm 150 tấn vàng và ngân hàng Trung ương Bolivia nối lại việc mua vàng cho dự trữ ngoại hối.

Trong một nhận định mới đây, các chuyên gia về chiến lược hàng hóa tại BNP Paribas đánh giá các yếu tố xúc tác đang đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục, đó là thuế quan mới của ông Donald Trump lên một số nước liên quan đến Greenland cùng những lo ngại về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và lộ trình lãi suất.

Trước đó, nhiều tổ chức cũng dự báo vàng sẽ lên 5.000 USD/ounce trong năm nay. Goldman Sachs nâng dự báo giá vàng cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce, từ mức 4.900 USD trước đó với nhận định khu vực tư nhân và các ngân hàng Trung ương tại thị trường mới nổi tiếp tục mở rộng tỷ trọng nắm giữ vàng.

Tuần trước, Commerzbank cũng nâng dự báo giá vàng cuối năm nay lên 4.900 USD/ounce, với lý do nhu cầu trú ẩn gia tăng.