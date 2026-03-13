Giá vàng thế giới quay đầu rớt mạnh, SJC mất mốc 187 triệu đồng/lượng

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 183,3-186,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 900.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên trước đó. Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước giảm cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch tại 5.105 USD/ounce, giảm 75 USD so với trước đó.

Một trong những yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý là sự mạnh lên của đồng bạc xanh. Chỉ số đồng USD tăng khoảng 0,3% trong phiên gần nhất khiến vàng vốn được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó làm suy giảm nhu cầu đối với kim loại quý.

Mặt hàng vàng được bày bán tại cửa hàng (Ảnh: DT).

Nicholas Frappell, người đứng đầu bộ phận thị trường tổ chức toàn cầu tại ABC Refinery, cho rằng đà tăng của đồng USD cùng câu chuyện xoay quanh lãi suất tạo ra lực cản nhất định đối với giá vàng, dù bối cảnh địa chính trị căng thẳng thường có xu hướng hỗ trợ kim loại này.

Vị này cho rằng sự leo thang xung đột tại Trung Đông đáng lẽ có thể thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng, nhưng việc đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao đang phần nào lấn át yếu tố hỗ trợ này.

Theo các nhà phân tích, đà giảm hiện tại chưa phản ánh sự thay đổi lớn trong xu hướng dài hạn của giá vàng. Nhiều yếu tố rủi ro kinh tế và địa chính trị vẫn hiện hữu, có thể tiếp tục hỗ trợ nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng tiếp tục là tâm điểm chú ý khi Iran cảnh báo thế giới cần chuẩn bị cho khả năng giá dầu có thể tăng lên 200 USD/thùng.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) kêu gọi các quốc gia giải phóng một lượng lớn dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm giảm bớt tác động của cú sốc nguồn cung được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1970.

Giá dầu đã tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu ngày khi nguồn cung từ khu vực vùng Vịnh tiếp tục bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Israel với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo các nguồn tin an ninh, Iran đã triển khai khoảng 10 quả thủy lôi tại eo biển Hormuz, động thái có thể khiến việc tái mở tuyến hàng hải quan trọng này trở nên phức tạp hơn.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển chiến lược đối với dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới. Nhiều tàu chở dầu mắc kẹt tại khu vực này trong hơn một tuần qua, trong khi một số nhà sản xuất buộc phải tạm ngừng khai thác khi các kho chứa gần đạt giới hạn.

Ở góc độ kinh tế vĩ mô, dữ liệu mới công bố cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 2, phù hợp với dự báo của thị trường và cao hơn mức tăng 0,2% của tháng 1. Tính theo năm, CPI tăng 2,4% trong hai tháng đầu năm, cũng đúng với kỳ vọng của các nhà phân tích.

Giới đầu tư hiện chờ đợi báo cáo chỉ số tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - vốn bị trì hoãn trước đó và dự kiến được công bố vào cuối tuần. Dữ liệu này được xem là tín hiệu quan trọng để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của ngân hàng Trung ương Mỹ trong thời gian tới.

Các nhà phân tích tại Standard Chartered cho biết việc giá vàng chịu áp lực giảm trong vài tuần là "điều không hiếm gặp" khi thị trường tăng nhu cầu nắm giữ tiền mặt.

"Chúng tôi vẫn giữ quan điểm tích cực trong dài hạn và kỳ vọng vàng sẽ quay lại xu hướng tăng sau giai đoạn chốt lời ngắn hạn", ngân hàng này nhận định.