Giá vàng miếng SJC giảm 2,5 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 6/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 179,5-182,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2,5 triệu đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Chênh lệch 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá đang là 5.081 USD/ounce, giảm 42 USD/ounce so với phiên cũ. Quy đổi theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 161,1 triệu đồng/lượng, thấp hơn trong nước 23,6 triệu đồng/lượng.

Các nhà phân tích cho rằng giá vàng giảm khi tình hình căng thẳng ở Trung Đông leo thang là một nghịch lý, bởi vàng được coi là tài sản trú ẩn an toàn và thường tăng giá khi trên thế giới có bất ổn.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo The Economic Times, một trong những yếu tố chính khiến giá vàng suy giảm là sự mạnh lên của đồng USD khi giới đầu tư dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì mặt bằng lãi suất cao lâu hơn so với kỳ vọng trước đó. Bên cạnh đó, sau giai đoạn tăng giá, một bộ phận nhà đầu tư cũng tranh thủ chốt lời, góp phần gây áp lực lên thị trường vàng.

Ngoài ra, do vàng được định giá bằng USD, việc đồng bạc xanh tăng giá khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua ở các quốc gia khác, qua đó làm suy giảm nhu cầu trên thị trường quốc tế.

Các chuyên gia cho rằng giá vàng có thể tiếp tục biến động trong thời gian tới. Nếu căng thẳng địa chính trị kéo dài hoặc kinh tế toàn cầu xuất hiện thêm bất ổn, nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn có thể gia tăng, qua đó hỗ trợ giá vàng. Ngược lại, nếu đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, kim loại quý này nhiều khả năng vẫn chịu áp lực giảm trong ngắn hạn.

Dù đang đối mặt với áp lực điều chỉnh do hoạt động bán ra, nhiều nhà phân tích nhận định xu hướng tăng dài hạn của vàng chưa bị phá vỡ. Thực tế trong các giai đoạn khủng hoảng tài chính trước đây, vàng thường giảm nhẹ ở thời điểm đầu của làn sóng bán tháo do nhu cầu thanh khoản, nhưng sau đó có xu hướng phục hồi mạnh khi dòng tiền quay trở lại tìm kiếm kênh trú ẩn.

Ở thời điểm hiện tại, lực mua từ các ngân hàng trung ương cùng nhu cầu tích trữ vàng vật chất tại nhiều thị trường châu Á vẫn được xem là yếu tố nâng đỡ quan trọng cho giá vàng. Tuy vậy, trong ngắn hạn, diễn biến của kim loại quý này vẫn sẽ phụ thuộc đáng kể vào mức độ ổn định của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Nhiều chuyên gia nhận định, trong ngắn hạn giá vàng có thể tiếp tục biến động quanh vùng 5.000-5.500 USD/ounce, song triển vọng trung và dài hạn vẫn tích cực nhờ nhu cầu tích trữ vàng của các ngân hàng trung ương và lo ngại rủi ro kinh tế toàn cầu.