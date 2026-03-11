Giá vàng trong nước, thế giới tăng vọt

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở 183,1-186,1 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Phiên hôm qua, giá vàng miếng ghi nhận mức tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng trong nước tăng cùng chiều với diễn biến thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới giao dịch tại 5.221 USD/ounce, tăng 85 USD so với trước đó.

Xung đột ở Trung Đông kéo dài khuyến khích nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro, tạo ra một lực đỡ quan trọng cho giá vàng. Hiện giá vàng thế giới còn chịu chi phối từ yếu tố tỷ giá và triển vọng lãi suất. Mức độ giằng co mạnh của giá vàng trong hơn một tuần qua phản ánh tâm lý có phần bấp bênh của nhà đầu tư trên thị trường, nhưng theo các chuyên gia, xu hướng tăng dài hạn của vàng vẫn còn.

Mặt hàng vàng trang sức được bày bán (Ảnh: Hải Long).

Theo thống kê của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), trong lịch sử, giá vàng thường tăng trong trường hợp căng thẳng địa chính trị leo thang.

Tuy nhiên, trong 2 tuần sắp tới, theo tính toán của WGC, diễn biến kim loại quý thường khó dự đoán và biên độ dao động kéo giãn, xác suất tăng giá giảm xuống chỉ khoảng 57%.

WGC cũng cho rằng sự phục hồi của đồng USD được thúc đẩy bởi xung đột Trung Đông có thể chỉ mang tính ngắn hạn. Nếu xu hướng suy yếu của đồng bạc xanh quay trở lại, đây sẽ là yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FXTM, nhận định rằng 5.000 USD/ounce là ngưỡng tâm lý quan trọng cần theo dõi.

"Nếu giá đóng cửa tuần dưới 5.000 USD, điều đó có thể báo hiệu một đợt giảm sâu hơn. Bên mua vẫn quay lại nếu mức này chứng tỏ là vùng hỗ trợ đáng tin cậy", ông nói. Ông cho biết các mốc kỹ thuật quan trọng gồm 5.200 USD, 5.050 USD, 5.000 USD và 4.900 USD.

Joe Cavatoni, chiến lược gia thị trường cấp cao tại WGC, cho biết căng thẳng địa chính trị vẫn là động lực quan trọng thúc đẩy sự quan tâm bền bỉ của nhà đầu tư đối với vàng. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng mặc dù các cú sốc địa chính trị có thể tạo ra những đợt tăng giá mạnh, nhưng hiệu suất dài hạn của vàng cuối cùng phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản, hơn là phản ứng ngắn hạn của thị trường.

Chuyên gia này cũng cho biết ông kỳ vọng rằng ngay cả trong môi trường biến động, vàng vẫn sẽ là một công cụ đa dạng hóa quan trọng, vì nó đã trở thành một tài sản đa chiều không chỉ phụ thuộc vào lãi suất.

Mặc dù việc mua vàng của các ngân hàng Trung ương đã chậm lại so với mức đỉnh cao trong ba năm qua, ông cho rằng nhu cầu từ khu vực công sẽ vẫn là một yếu tố ổn định, tạo ra giá trị dài hạn cho vàng.