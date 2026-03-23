Một người trúng Vietlott 114 tỷ đồng

Ngày 23/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết đã tổ chức trao giải Jackpot 1 cho anh N.M.T, người chơi sinh sống và làm việc tại tỉnh Tây Ninh với giá trị trúng thưởng lên tới 114 tỷ đồng. Giải thưởng này được tích lũy trong một tháng rưỡi.

Lần gần nhất trước đó xổ số tự chọn Power 6/55 có người trúng số tiền lên tới hàng trăm tỷ là ngày 20/1 với giá trị hơn 257 tỷ đồng. Khi đó, người mua vé tại TPHCM.

Anh N.M.T hiện kinh doanh tự do. Anh này cho biết có thói quen mua dãy số ngẫu nhiên. Nhận được tin nhắn trúng thưởng khi đang làm việc nhà, anh vào kiểm tra nhiều lần trên điện thoại và sau đó tin rằng mình là người may mắn trúng thưởng.

Người đàn ông trúng xổ số đeo mặt nạ nhận giải thưởng (Ảnh: Vietlott).

Theo thông tin từ công ty xổ số, anh T. sẽ tiếp tục duy trì công việc và cuộc sống thường ngày. Đồng thời, anh có kế hoạch sử dụng số tiền trúng thưởng để chăm lo cho gia đình, đặc biệt là con cái, cũng như đầu tư phát triển công việc kinh doanh.