Giá vàng SJC tăng 2 triệu đồng/lượng

Phiên sáng 10/3, giá vàng tăng trở lại, lên 183,1-186,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2 triệu đồng/lượng so với phiên 9/3. Chênh lệch giá mua, bán được duy trì tại 3 triệu đồng.

Trước đó, chốt phiên 9/3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 181,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 184,1 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, giảm 900.000 đồng/lượng mỗi chiều so với phiên trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều mua - bán tiếp tục được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn cũng giảm tại các thương hiệu lớn, được niêm yết tại mức 180,8-183,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước liên tục trồi sụt trong những ngày gần đây. Trong phiên trước đó, giá vàng nhẫn và vàng miếng SJC đã được các thương hiệu điều chỉnh giảm nhiều nhất tới 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay ở 5.140,12 USD/ounce, giảm 31,8 USD/ounce, tương đương mức giảm 0,61% trong vòng 24 giờ. Quy đổi theo tỷ giá niêm yết tại ngân hàng lớn, giá vàng thế giới tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí), thấp hơn trong nước 21 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đã quay đầu giảm khi kim loại quý này tạm thời mất đi sức hút với vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự tại Trung Đông vẫn leo thang, làm gia tăng những lo ngại về bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng xu hướng tăng của vàng vẫn chưa kết thúc, trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng.

Giá USD tăng kịch trần

Giữa bối cảnh căng thẳng Trung Đông, đồng USD liên tục tăng tốc dù dữ liệu việc làm tháng 2 của Mỹ được công bố kém tích cực. Tuy nhiên, thị trường đang dự báo Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất vào tháng 9 với xác suất ⁠76%, sớm hơn kỳ vọng là tháng 10 trước khi có dữ liệu việc làm.

Trên thế giới, chỉ số USD Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đã tăng thêm 0,6% trong phiên gần nhất, lên 99,59 điểm. Đây cũng là mức cao nhất của chỉ số này trong nhiều tháng qua.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của VND so với USD ở mức 25.059 đồng/USD, tăng 2 đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Với biên độ +/- 5% theo tỷ giá trung tâm, các ngân hàng thương mại được niêm yết giá mua - bán đồng bạc xanh hôm nay trong biên độ 23.806-26.311 đồng/USD.

Sau khi tỷ giá trung tâm tăng, nhiều ngân hàng thương mại đã niêm yết giá bán ngoại tệ này ở mức kịch trần.