Sau ngày vía Thần Tài, giá vàng trong nước và thế giới giảm đồng loạt

Mở cửa phiên giao dịch ngày 27/2, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181-184 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Hôm qua (26/2) là ngày Thần Tài, có thời điểm vàng miếng được niêm yết tại 182,3-185,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) trước khi giảm về như hiện tại.

Trong khi đó giá vàng nhẫn được niêm yết tại 180,8-183,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá này vẫn cao gấp đôi so với cùng thời điểm năm ngoái.

Trong khi đó, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch tại 5.173 USD/ounce, giảm 10 USD so với trước đó. Quy đổi theo tỷ giá chưa tính thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 164,1 triệu đồng/lượng.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, dù giá vàng tiếp tục duy trì trên vùng cao sau khi vượt mốc 5.100 USD/ounce thiết lập từ tháng 2, tuy nhiên các tín hiệu kỹ thuật cho thấy thị trường đã bước vào giai đoạn nhạy cảm, tiềm ẩn rủi ro điều chỉnh mạnh.

Việc giá kim loại quý giữ được trên ngưỡng 5.100 USD/ounce thời gian qua được xem là yếu tố củng cố xu hướng tăng trung hạn. Dù vậy, áp lực cản đang xuất hiện rõ nét khi giá tiến sát vùng 5.200-5.300 USD/ounce, vùng giá từng nhiều lần chặn đứng các nhịp tăng trong quá khứ.

Giao dịch vàng trong ngày Thần Tài (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong báo cáo hàng hóa mới nhất, các nhà phân tích tại Bank of America tái khẳng định mục tiêu giá vàng trong 12 tháng là 6.000 USD/ounce. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng thừa nhận kim loại quý đang phải đối mặt với một số lực cản trước mắt, khi nhà đầu tư điều chỉnh sau giai đoạn giá tăng mạnh.

Còn theo dự báo mới nhất từ các nhà phân tích hàng hóa của J.P. Morgan, giá vàng giao ngay được dự báo sẽ tăng thêm 22% so với hiện tại vào cuối năm 2026. Theo đó, nhu cầu mạnh mẽ và bền bỉ từ cả ngân hàng Trung ương lẫn nhà đầu tư trong giai đoạn đến năm 2026 sẽ là động lực chính, qua đó đẩy giá vàng lên khoảng 6.300 USD/ounce vào cuối năm.

“Có rất nhiều sự quan tâm đến kết quả vòng đàm phán này. Nhưng bất kể kết quả ra sao, tôi cho rằng vẫn còn đủ yếu tố bất định trên thị trường hiện nay”, Peter Grant, Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, cho biết.

Vàng vốn là tài sản không sinh lãi và thường được xem là nơi lưu giữ giá trị an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.

Peter Grant vẫn kỳ vọng giá vàng có thể hướng tới mốc 5.340,72 USD/ounce và sau đó là 5.400 USD/ounce, dù có thể xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn hạn.