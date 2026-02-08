Trung Quốc âm thầm gom thêm 40.000 ounce vàng giữa lúc giá tăng mạnh

Dữ liệu mới nhất vừa được Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc (SAFE) công bố hôm thứ Bảy (7/2) đã hé lộ một nước đi đầy toan tính của nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Bất chấp việc giá vàng trong tháng 1 đã có những nhịp tăng "phi mã" do hoạt động đầu cơ, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) vẫn tiếp tục mua ròng thêm 40.000 ounce vàng.

Động thái này đã kéo dài chuỗi mua vào liên tiếp của ngân hàng này sang tháng thứ 15, bắt đầu từ đợt tái khởi động vào tháng 11/2024. Tính đến cuối tháng 1/2026, tổng lượng vàng trong kho dự trữ của Trung Quốc đã chạm mốc 74,19 triệu ounce, tăng nhẹ so với mức 74,15 triệu ounce của tháng trước đó.

Dữ liệu chính thức công bố ngày 7/2 cho thấy dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng trong tháng 1, bất chấp giá vàng leo thang, qua đó kéo dài chuỗi mua vàng liên tiếp sang tháng thứ 15 (Ảnh: Money and Banking).

Biến động giá và giá trị tài sản khổng lồ

Điều đáng chú ý không chỉ nằm ở khối lượng mua vào, mà là thời điểm thực hiện giao dịch. Tháng 1 vừa qua được giới tài chính ví như một "cơn địa chấn" với thị trường kim loại quý. Làn sóng đầu cơ điên cuồng đã đẩy giá vàng thế giới chạm ngưỡng kỷ lục gần 5.600 USD/ounce.

Tuy nhiên, đà tăng nóng này nhanh chóng "hạ nhiệt" sau thông tin ông Kevin Warsh được đề cử vào vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Thị trường chứng kiến một cú lao dốc không phanh, có thời điểm giá vàng rơi tự do xuống vùng 4.403 USD/ounce vào đầu tuần trước, trước khi hồi phục và giao dịch quanh mức 4.960 USD/ounce hiện nay.

Nhờ vào đà tăng giá chung (dù có biến động), giá trị kho vàng dự trữ của Trung Quốc đã phình to đáng kể. Theo PBOC, giá trị này đã vọt lên 369,58 tỷ USD vào cuối tháng 1, tăng mạnh so với con số 319,45 tỷ USD hồi cuối năm 2025.

Tại sao vẫn mua khi giá đang ở "đỉnh"?

Lý do Trung Quốc vẫn miệt mài gom vàng khi giá cả đang đắt đỏ nằm ở bài toán cơ cấu tài sản dài hạn.

Ông Wang Qing, chuyên gia phân tích vĩ mô trưởng tại Orient Golden Credit Rating, nhận định rằng việc tích lũy thận trọng nhưng liên tục này cho thấy nỗ lực tối ưu hóa dự trữ quốc gia. Theo vị chuyên gia này, tính đến cuối năm 2025, vàng mới chỉ chiếm khoảng 9,7% trong tổng dự trữ chính thức của Trung Quốc.

Con số này thực tế vẫn còn khá khiêm tốn nếu so với mức trung bình khoảng 15% của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu. Chính vì dư địa còn lớn, các biến động giá ngắn hạn dù khốc liệt đến đâu cũng khó có thể làm thay đổi xu hướng tích trữ dài hạn của Bắc Kinh.

Đồng quan điểm, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) trong báo cáo gần đây cũng cho rằng, dù tốc độ mua có thể được điều chỉnh linh hoạt tùy theo giá cả, nhưng chiến lược cốt lõi vẫn là đa dạng hóa danh mục đầu tư, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các loại tài sản khác.

Cơn sốt vàng vật chất trong dân

Không chỉ ngân hàng trung ương, "cơn khát" vàng cũng đang lan rộng trong tâm lý người dân Trung Quốc, nhưng có sự chuyển dịch rõ rệt về thị hiếu.

Theo số liệu từ Hiệp hội Vàng Trung Quốc, dù tổng tiêu thụ vàng năm 2025 giảm nhẹ 3,75% (xuống còn 950 tấn), nhưng nhu cầu đối với vàng miếng và tiền xu vàng lại bùng nổ. Phân khúc này đã tăng trưởng tới 35,14% trong năm qua và hiện chiếm hơn một nửa tổng lượng tiêu thụ vàng tại quốc gia này.

Điều này phản ánh tâm lý tìm kiếm "vịnh tránh bão" của người dân trước các rủi ro kinh tế, thay vì mua vàng trang sức đơn thuần. Xu hướng này song hành cùng động thái của PBOC, tạo nên một lực cầu bền vững cho kim loại quý bất chấp những rung lắc dữ dội của thị trường tài chính quốc tế.