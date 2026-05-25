Doanh nghiệp không thực hiện lộ trình áp dụng xăng E10 bị phạt thế nào?

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 thay thế xăng khoáng RON 95 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Tại Nghị định 99/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí đã quy định rõ mức phạt khi không thực hiện lộ trình áp dụng xăng sinh học.

Theo đó, mức phạt tiền là 60-80 triệu đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu không xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng; riêng thương nhân đầu mối, phân phối và tổng đại lý vi phạm sẽ bị phạt gấp đôi. Trường hợp không xây dựng hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm có thể bị phạt 40-60 triệu đồng.

Từ 1/6, toàn bộ cây xăng cả nước sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 thay xăng khoáng RON 95 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong khi đó, tại dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 99/2020 được Bộ Công Thương lấy ý kiến hồi tháng 11/2025, cơ quan soạn thảo đề xuất mở rộng đối tượng vi phạm hành vi không thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Mức phạt cơ bản được đề xuất là từ 30-50 triệu đồng, nhưng riêng thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu sẽ bị phạt gấp đôi, tương đương 60-100 triệu đồng nếu vi phạm.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), từ ngày 1/6 - thời điểm chính thức chuyển đổi sang xăng sinh học E10, cơ quan chức năng sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu như bán sai chủng loại, găm hàng, tự ý ngừng bán, niêm yết không rõ ràng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Lực lượng quản lý thị trường địa phương cũng sẽ bị xem xét trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc mất ổn định thị trường mà không kịp thời xử lý.