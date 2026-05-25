Những lưu ý quan trọng về phụ gia ổn định xăng E10 đang rao bán tràn lan

Dù đã phổ biến tại hơn 60 quốc gia, nhưng xăng E10 vẫn khiến người tiêu dùng Việt e dè khi sử dụng.

Lý do là xăng E10 có đặc tính "háo nước", dễ xảy ra hiện tượng tách lớp ethanol ngậm nước và xăng sau vài tuần, đặc biệt là khi xe không hoạt động trong thời gian dài. Xăng sẽ nổi lên trên, còn hỗn hợp ethanol và nước lắng xuống đáy bình, gây han gỉ bình xăng hoặc gây hại tới bộ phận bơm xăng, khi sử dụng xe trở lại.

Ngoài ra, khi có hiện tượng tách lớp, phần xăng phía trên có chỉ số octan thấp hơn so với ban đầu, do ethanol mang theo một phần trị số octan khi tách ra khỏi dung dịch.

Phụ gia ổn định nhiên liệu có thể giữ vững cấu trúc xăng trong thời gian dài (Ảnh: TruePrepper).

Trước nỗi lo này, người dùng đang dần quan tâm đến các phụ gia ổn định xăng E10 (fuel stabilizer).

Dung dịch này được thiết kế để giữ vững cấu trúc xăng trong khoảng 12-24 tháng. Đồng thời, các phân tử nước cực nhỏ được phân tán đều trong nhiên liệu dưới dạng các hạt lơ lửng ở kích thước vi mô, thay vì để chúng tụ lại với nhau thành các giọt nước.

Nhờ đó, nhiên liệu sẽ giữ được tính đồng nhất lâu hơn và chống lại hiện tượng lắng đọng hỗn hợp nước-ethanol gây phân tách lớp.

Trong quá trình động cơ vận hành, các phân tử nước cực nhỏ được phân tán đều sẽ được dòng hỗn hợp không khí - nhiên liệu cuốn vào buồng đốt thông qua quá trình cháy thông thường, sau đó thoát ra ngoài qua đường ống xả.

Phụ gia ổn định nhiên liệu đã có từ rất lâu

Thực tế, phụ gia ổn định nhiên liệu không mới. Anh Lê Sỹ Nam, một người kinh doanh phụ gia ổn định nhiên liệu, cho biết, dung dịch này ra đời dựa trên nhu cầu bảo quản nhiên liệu trong máy móc nông nghiệp, máy cắt cỏ,... suốt mùa đông không sử dụng tới ở Mỹ.

Nhiên liệu để trong máy móc thời gian dài sẽ bị biến chất, gây ra hiện tượng khó khởi động, làm gỉ sét thiết bị, dẫn đến tốn kém chi phí sửa chữa. Ngoài ra, phụ gia ổn định nhiên liệu cũng phổ biến với tàu thuyền hoạt động trong môi trường nước có độ ẩm cao, hay ô tô trưng bày, lưu kho thời gian dài.

Sau khi có thông tin toàn bộ cây xăng cả nước sẽ chuyển sang kinh doanh xăng E10 thay cho xăng RON 95 từ ngày 1/6, phụ gia ổn định nhiên liệu được biết đến nhiều hơn vì nhiều người lo ngại chất lượng xăng sinh học có thể gây hại cho ô tô, xe máy.

Các cửa hàng, đại lý cũng chủ động quảng cáo công hiệu của dung dịch này với xăng E10. Nhưng trên thực tế, dung dịch có tác dụng với cả xăng khoáng thuần và xăng sinh học.

Phụ gia ổn định nhiên liệu đã có từ rất lâu (Ảnh: LM).

Xe bao lâu không dùng đến mới cần dùng phụ gia?

Câu trả lời chính xác phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, như tuổi của xăng và môi trường xung quanh. Lời khuyên phổ biến nhất là xe không sử dụng trên 1-2 tháng nên sử dụng phụ gia để ngăn xăng E10 tách nước trong bình nhiên liệu.

Với xe sử dụng hàng ngày, hoặc 5-7 ngày sử dụng một lần, phụ gia ổn định nhiên liệu là không cần thiết. "Miễn là đừng để xăng quá cũ trong bình nhiên liệu nhiều tháng, đồng thời ưu tiên đổ xăng tại các cây xăng lớn bởi xăng được tuần hoàn thường xuyên", một chuyên gia cho lời khuyên.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể làm chậm quá trình xăng tách nước bằng cách đổ đầy bình khi cất xe, nhằm giảm tối đa không gian không khí, hạn chế hút ẩm.

Khi xăng đã tách nước, sử dụng phụ gia ổn định nhiên liệu còn hiệu quả không?

Một lưu ý quan trọng, phụ gia ổn định nhiên liệu chỉ là giải pháp "phòng bệnh". Với xăng đã tách nước, nhiễm nước quá mức hoặc đã biến chất, dung dịch này sẽ không còn tác dụng.

Một chiếc Ferrari 488 Spider lâu ngày không sử dụng tới (Ảnh: Nguyễn Đức Thạch).

Cụ thể, các chất ổn định nhiên liệu và phụ gia kiểm soát nước chỉ được thiết kế để xử lý lượng hơi ẩm xâm nhập ở mức độ nhỏ hoặc vừa phải, chứ không thể xử lý những khối lượng nước tự do quá lớn.

Một khi nhiên liệu đã trải qua quá trình phân tách lớp hoàn toàn hoặc có một lượng nước lớn đọng lại, người dùng bắt buộc phải hút cạn, xả bỏ bằng biện pháp cơ học và thay nhiên liệu mới.

Ngoài ra, phụ gia ổn định nhiên liệu cũng không thể biến một mẫu xe không tương thích thành tương thích với xăng E10.

Trên thị trường quốc tế hiện có một số thương hiệu phụ gia ổn định nhiên liệu phổ biến như Star Tron và STA-BIL. Tại Việt Nam, phụ gia ổn định nhiên liệu hiện được bán khá phổ biến tại các cửa hàng phụ tùng ô tô với giá từ vài chục nghìn, vài trăm nghìn đến cả triệu đồng, tùy thuộc vào nhãn hiệu, dung tích, công dụng...

Cách sử dụng thông thường là đổ trực tiếp phụ gia vào bình nhiên liệu, sau đó cho xe khởi động một lúc để dung dịch hòa trộn đều với nhiên liệu.

Người dùng cần tham khảo kỹ lưỡng các nguồn uy tín trước khi sử dụng loại dung dịch này, đồng thời tránh mua phải hàng giả, hàng nhái để không làm tổn hại đến động cơ.