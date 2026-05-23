Vì sao một số ô tô đổ xăng E10 nổi đèn "cá vàng"?

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng sinh học E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Bên cạnh kỳ vọng về nhiên liệu thân thiện với môi trường, không ít người dùng tỏ ra e ngại xăng E10 có thể gây trục trặc, hư hỏng động cơ, đặc biệt khi một số xe đã báo lỗi "check engine" (đèn "cá vàng") ngay sau khi sử dụng loại xăng này.

Cơ chế bảo vệ của hệ thống điều khiển điện tử

Theo PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội Ô tô và thiết bị động lực TPHCM, đây thường không phải dấu hiệu của hỏng hóc nghiêm trọng, mà là cơ chế bảo vệ của hệ thống điều khiển điện tử (ECU).

Hiện tượng này liên quan chặt chẽ đến sự thay đổi của nhiên liệu, chế độ điều khiển vòng kín (closed loop), cảm biến oxy và cơ chế điều chỉnh nhiên liệu (fuel trim).

Đèn báo "check engine" (đèn "cá vàng") sáng lên sau khi đổ xăng E10 (Ảnh: Phuoc Nguyen).

"Xăng khoáng thuần có tỷ lệ không khí - nhiên liệu lý tưởng khoảng 14,7:1. Với xăng E10, tỷ lệ này giảm xuống khoảng 14,1:1 vì ethanol cần ít không khí hơn để cháy hoàn toàn. Nếu hàm lượng ethanol thực tế cao hơn mức công bố, do một số lô xăng có thể bị pha vượt ngưỡng 10% vì lợi nhuận, hỗn hợp khí sẽ trở nên "nghèo" hơn so với bản đồ nhiên liệu (fuel map) mà ECU đã lập trình sẵn.

Khi hỗn hợp cháy trở nên "nghèo" với xăng E10, ECU sẽ tăng lượng điều chỉnh để bổ sung thêm nhiên liệu. Nếu hệ số điều chỉnh vượt quá ngưỡng cho phép (thường từ ±15% đến ±25% tùy từng xe), ECU sẽ ghi nhận lỗi và bật đèn "cá vàng".

Mã lỗi phổ biến nhất là P0171 hoặc P0174 (System Too Lean - Bank 1/Bank 2) báo hòa khí quá nghèo, không thể điều chỉnh", PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, cho hay.

Xe dùng loại cảm biến oxy nào dễ nổi đèn "cá vàng" hơn?

Cảm biến oxy narrowband (cảm biến hẹp) thường được trang bị trên xe cũ hoặc một số xe giá rẻ. Loại cảm biến này chỉ nhạy ở vùng rất hẹp, quanh lambda (hệ số tỷ lệ không khí - nhiên liệu thực tế so với tỷ lệ lý tưởng) bằng 1.

Khả năng tự hiệu chỉnh của hệ thống sử dụng cảm biến narrowband thường kém hơn, nên xác suất sáng đèn "cá vàng" cao hơn khi hàm lượng ethanol thay đổi.

Ngược lại, cảm biến oxy wideband (cảm biến rộng hoặc AFR sensor) được trang bị trên hầu hết xe hiện đại. Loại cảm biến này đo được dải rộng từ lambda 0,7 đến 1,3, cung cấp dữ liệu chính xác.

Nhờ đó, ECU điều chỉnh lượng nhiên liệu mượt hơn, xác suất sáng đèn thấp hơn. Tuy nhiên, cảm biến wideband vẫn có thể gây báo lỗi nếu ethanol vượt quá giới hạn thiết kế hoặc khi cảm biến đã cũ và suy giảm độ nhạy.

Hư hỏng thường gặp trong hệ thống nhiên liệu ethanol

Theo PGS.TS. Đỗ Văn Dũng, ethanol có tính hút nước mạnh, dễ gây hiện tượng tách lớp. Khi xe không di chuyển lâu ngày, nước sẽ tích tụ trong bình xăng và gây ra nhiều vấn đề. Nước làm xuất hiện gỉ sét trên bình xăng và đường ống, đặc biệt với các chi tiết kim loại không chịu được ethanol. Quá trình oxy hóa tạo ra axit và cặn bẩn, dẫn đến tắc lọc xăng.

Cặn bẩn và gỉ sét còn làm kẹt ty kim phun. Khi đó, kim phun hoạt động không đều hoặc bị rò rỉ. Tình trạng này khiến hỗn hợp cháy càng thêm nghèo, đẩy lượng điều chỉnh nhiên liệu tăng cao và dễ kích hoạt lỗi P0171.

Chủ xe nên tìm cách khắc phục ngay khi thấy đèn "cá vàng" (Ảnh: Mỡ Mỡ).

Bên cạnh đó, bơm xăng phải làm việc nhiều hơn do cặn bẩn, dẫn đến nóng và hỏng sớm. Ethanol cũng làm hỏng gioăng cao su và màng, nếu các bộ phận này không phải loại chịu ethanol. Xe cũ sản xuất trước giai đoạn 2010-2012 và xe máy thường chịu rủi ro cao hơn so với xe hiện đại có linh kiện và phần mềm chuyên dụng.

Ngoài những nguyên nhân kể trên, anh Tiến Thịnh, chủ một garage ô tô tại TPHCM, cho rằng trong bình xăng xe thường có một lớp váng cặn lâu ngày khi sử dụng các loại xăng không pha cồn. Ethanol trong xăng E10 sẽ hòa tan lớp cặn này và đưa vào đường dẫn nhiên liệu, dễ dẫn đến tắc nghẽn hệ thống nhiên liệu và kim phun, gây báo lỗi.

Cách xử lý khi đèn "cá vàng" sáng và lỗi P0171

PGS.TS. Đỗ Văn Dũng khuyên chủ xe nên xử lý ngay khi thấy đèn "cá vàng". Trước tiên, cần mang xe đến garage có máy chẩn đoán OBD-II để đọc lỗi và kiểm tra giá trị điều chỉnh nhiên liệu STFT (điều chỉnh ngắn hạn theo từng chu kỳ) cùng LTFT (điều chỉnh dài hạn được lưu trong bộ nhớ ECU).

Nếu LTFT lớn hơn +20-25% liên tục, nguyên nhân rất có thể là hỗn hợp nghèo do hàm lượng ethanol cao bất thường hoặc có rò rỉ.

Chủ xe cần kiểm tra các yếu tố cơ bản như nắp bình xăng có kín không, có rò rỉ chân không tại họng ga và ống góp nạp hay không, đồng thời đo áp suất nhiên liệu. Tiếp theo, vệ sinh kim phun và họng ga bằng dung dịch chuyên dụng, thay lọc xăng mới, đồng thời kiểm tra và thay cảm biến oxy nếu cảm biến đã cũ.

Sau khi sửa chữa, chủ xe nên reset ECU để xóa lỗi và chạy thử xe một quãng đường để ECU học lại các thông số điều chỉnh nhiên liệu.

Chủ xe cũng nên kiểm tra thường xuyên chất lượng xăng để phát hiện sớm các biến động bất thường (Ảnh: Mỡ Mỡ).

Nếu tình trạng nặng, chủ xe phải kiểm tra bơm xăng và thay kim phun khi ty kim bị dính hoặc hỏng. Chủ xe không nên chỉ reset đèn "cá vàng" mà không khắc phục nguyên nhân gốc rễ, vì lỗi sẽ xuất hiện trở lại.

Với kim phun bị hỏng do ethanol, chủ xe nên súc rửa bằng phương pháp siêu âm hoặc sử dụng hóa chất chuyên dụng cho ethanol. Nếu ty kim bị kẹt nặng hoặc hỏng, chủ xe phải thay kim phun mới và ưu tiên loại chịu ethanol. Đối với bơm xăng, nếu áp suất thấp hoặc có tiếng kêu bất thường, chủ xe cần thay bơm mới và chọn loại tương thích với E10.

Lưu ý quan trọng là nếu đèn "cá vàng" sáng trở lại thường xuyên ngay sau khi xóa mã lỗi, chủ xe nên đổi sang đổ xăng tại một cây xăng khác. Nguyên nhân có thể là xăng được công bố E10 nhưng thực tế chứa hàm lượng ethanol cao hơn (E15 hoặc E20).

Chủ xe cũng nên kiểm tra thường xuyên chất lượng xăng bằng cách theo dõi mức tiêu hao nhiên liệu, cảm giác lái và ghi chép lịch sử đổ xăng để phát hiện sớm các biến động bất thường.

Remap động cơ cho xe cũ

Đối với xe cũ chưa được lập trình khả năng tự học đủ tốt để tương thích với E10, chủ xe có thể mang xe đến các trung tâm độ ECU chuyên nghiệp để tinh chỉnh lại bản đồ điều khiển. Kỹ thuật viên sẽ điều chỉnh fuel map để tăng lượng nhiên liệu phun, bù đắp cho tỷ lệ hòa khí lý tưởng thay đổi của E10.

Remap động cơ cũng là một giải pháp để xe đời cũ thích nghi với xăng E10 (Ảnh: Garage Tuning).

Đồng thời, họ tinh chỉnh bản đồ đánh lửa bằng cách dời góc đánh lửa sớm hơn khoảng 2-4 độ nhằm tận dụng chỉ số octane cao của E10 để tăng công suất động cơ mà không sợ kích nổ. Phần làm giàu hỗn hợp khi khởi động lạnh cũng cần được điều chỉnh phù hợp để xe nổ máy dễ dàng hơn vào sáng sớm hoặc khi thời tiết lạnh.

Việc tinh chỉnh này giúp xe chạy êm hơn, tăng nhẹ công suất, giảm tiêu hao nhiên liệu và hạn chế sáng đèn "cá vàng". Tuy nhiên, chủ xe chỉ nên thực hiện tại những nơi uy tín có thiết bị chuyên dụng và kỹ thuật viên am hiểu. Chỉnh sai bản đồ có thể dẫn đến tình trạng kích nổ, nóng máy hoặc hư hỏng động cơ.

"Chất lượng xăng ổn định và bảo dưỡng đúng cách vẫn là yếu tố quyết định"

"Để hạn chế trục trặc, người dùng nên đổ xăng tại các cây xăng lớn uy tín, không để bình xăng dưới một nửa khi xe để lâu; có thể bổ sung phụ gia chống ăn mòn cùng chất ổn định nhiên liệu (stabilizer). Chủ xe cũng cần thay gioăng, ống dẫn bằng loại chịu ethanol và bảo dưỡng kim phun, lọc xăng định kỳ 10.000-15.000km.

Đèn "cá vàng" sáng lên khi dùng E10 chủ yếu xuất phát từ lượng nhiên liệu điều chỉnh vượt ngưỡng do ethanol thay đổi tính chất nhiên liệu. Xe hiện đại với cảm biến oxy wideband xử lý tốt hơn, nhưng chất lượng xăng ổn định và bảo dưỡng đúng cách vẫn là yếu tố quyết định", PGS.TS. Đỗ Văn Dũng cho hay.