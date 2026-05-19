Từ 1/6, cả nước dùng xăng E10, xử nghiêm cây xăng trì hoãn

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) vừa có văn bản gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành về việc giám sát, kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc.

Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Theo đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành từ nay đến ngày 31/5 tập trung tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Đồng thời, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10 nhằm tạo sự đồng thuận của người tiêu dùng trên địa bàn.

Bên cạnh đó, các địa phương được yêu cầu nhắc nhở, giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm… để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định.

Cục cũng yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 kể từ ngày 1/6, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.

Kể từ ngày 1/6, các địa phương được yêu cầu chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Trong đó, cơ quan chức năng sẽ kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh không đúng chủng loại xăng; găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung; tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hoặc mập mờ trong niêm yết giá, chủng loại xăng dầu tại vòi bơm; tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường các cấp và công chức phụ trách địa bàn sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, phát sinh vi phạm nghiêm trọng hoặc hình thành điểm nóng về gian lận, gây mất ổn định thị trường xăng dầu mà không kịp thời phát hiện, xử lý.