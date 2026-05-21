Toàn bộ cây xăng cả nước bán xăng E10 từ 1/6: Thế giới đã tiến xa đến đâu?

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được bán đến hết năm 2030 để đảm bảo phục vụ xe máy đời cũ sử dụng cho phù hợp.

Tại nhiều quốc gia, xăng E10 được xem là bước đệm quan trọng trong tiến trình chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch sang các nguồn năng lượng sạch hơn. Trong hai thập kỷ qua, nhiên liệu sinh học đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang giai đoạn thương mại hóa rộng rãi.

Hơn 60 quốc gia sử dụng xăng E10

Bộ Công Thương dẫn thông tin từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết, hơn 60 quốc gia đã triển khai chính sách pha trộn ethanol bắt buộc, trong đó E10 là mức phổ biến nhất. Xu hướng này diễn ra mạnh tại Mỹ, châu Âu, Brazil, Thái Lan, Australia và nhiều nước châu Á nhằm giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Các yếu tố thúc đẩy nhiều quốc gia triển khai gồm đảm bảo an ninh năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính và hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ngành sản xuất nguyên liệu sinh học.

Trên thế giới, xăng E10 hiện được xem là tiêu chuẩn nhiên liệu phổ biến, không còn là sản phẩm thay thế hay thử nghiệm như giai đoạn trước.

Tại Mỹ, thị trường xăng sinh học đã phát triển theo mô hình tương đối hoàn chỉnh khi xăng E10 chiếm hơn 95% thị phần, với sản lượng ethanol khoảng 60 tỷ lít mỗi năm. Thành công này đến từ hệ thống chính sách đồng bộ như Tiêu chuẩn nhiên liệu tái tạo (RFS), cơ chế trợ cấp thuế và quy định bắt buộc pha trộn nhiên liệu sinh học.

Một cột bơm xăng E15 tại một trạm xăng ở bang Iowa, Mỹ hồi tháng 5/2015 (Ảnh: Reuters).

Hiện nay, gần như toàn bộ xăng tiêu thụ tại Mỹ đều chứa tới 10% ethanol. Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) cho biết xăng E15 hiện cũng được mở rộng sử dụng cho các dòng xe đời mới sản xuất từ năm 2001 đến nay, trong khi E85 được áp dụng với các phương tiện “flex-fuel” (xe chạy nhiên liệu linh hoạt) có thể chạy nhiên liệu chứa ethanol tới 85%.

Tại Liên minh châu Âu (EU), Chỉ thị Năng lượng tái tạo RED II yêu cầu tỷ lệ năng lượng tái tạo trong lĩnh vực giao thông đạt tối thiểu 14%, qua đó thúc đẩy xăng E10 trở thành tiêu chuẩn phổ biến tại nhiều quốc gia như Đức và Pháp.

Nhiều nước EU đã chuyển đổi gần như toàn bộ xăng RON 95 sang xăng E10 nhằm đáp ứng mục tiêu giảm phát thải và trung hòa carbon. EU cũng xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật linh hoạt, đi kèm cơ chế chứng chỉ carbon nhằm kiểm soát phát thải trong toàn chuỗi nhiên liệu, từ sản xuất nguyên liệu đến tiêu thụ cuối cùng.

Tại Thái Lan, xăng E10 đã được sử dụng để thay thế hoàn toàn xăng RON 91. Việc triển khai thành công chủ yếu nhờ duy trì mức giá E10 thấp hơn đáng kể so với xăng khoáng, đồng thời có chính sách điều hành nhất quán trong thời gian dài.

Chính phủ Thái Lan cũng áp dụng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu sinh học nhằm khuyến khích người dân chuyển đổi sang xăng E10 và các loại xăng sinh học tỷ lệ cao hơn như E20, E85.

Nhân viên bán xăng E20 tại một cửa hàng xăng dầu ở Thái Lan năm 2020 (Ảnh: Bangkok Post).

Tương tự, tại Philippines, Đạo luật Nhiên liệu sinh học (Biofuels Act of 2006) quy định toàn bộ xăng bán trên thị trường phải pha ethanol, với tỷ lệ E10 được áp dụng bắt buộc trên toàn quốc từ năm 2011.

Bộ Năng lượng Philippines cho biết E10 hiện là loại xăng phổ biến trên thị trường nước này nhằm giảm phụ thuộc nhiên liệu nhập khẩu và hỗ trợ ngành mía đường trong nước.

Sau hơn một thập kỷ áp dụng bắt buộc xăng E10 trên toàn quốc, nước này đang chuẩn bị cho giai đoạn pha trộn ethanol cao hơn. Năm 2024, Bộ Năng lượng Philippines (DOE) đã ban hành quy chuẩn kỹ thuật cho xăng E20 và khuyến khích doanh nghiệp triển khai kinh doanh xăng E20 trên cơ sở tự nguyện.

Việt Nam cần làm gì để xăng E10 được đón nhận?

Khi triển khai rộng rãi xăng E10, nhiều quốc gia cũng từng ghi nhận tâm lý e dè của người tiêu dùng do lo ngại ảnh hưởng đến động cơ, mức tiêu hao nhiên liệu và độ tương thích với xe đời cũ.

Để người dân chấp nhận loại xăng này, nhiều quốc gia đã triển khai đồng thời các biện pháp truyền thông, hỗ trợ kỹ thuật và chính sách giá trong thời gian dài.

Tại Đức, sau giai đoạn người dân phản ứng mạnh khi E10 ra mắt năm 2011, Chính phủ và các hãng xe đã công bố công khai danh sách các mẫu xe tương thích với E10 nhằm trấn an người tiêu dùng. Hiệp hội Công nghiệp ô tô Đức (VDA) và ADAC - câu lạc bộ ô tô lớn nhất châu Âu cũng khẳng định phần lớn xe chạy xăng tại nước này có thể sử dụng E10 an toàn.

Theo Deutsche Automobil Treuhand (DAT) - tổ chức chuyên cung cấp dữ liệu, đánh giá kỹ thuật và thông tin thị trường ô tô tại Đức, tất cả xe chạy xăng được bán lần đầu tại Đức từ năm 2012 đều tương thích với E10. Nhiều dòng xe đời cũ cũng có thể sử dụng nhiên liệu có tỷ lệ ethanol cao hơn mà không gặp nhiều hạn chế.

Tại Mỹ, Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) và Bộ Năng lượng Mỹ thường xuyên công bố hướng dẫn về khả năng tương thích của phương tiện với các loại xăng pha ethanol như E10, E15 hay E85, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra loại nhiên liệu phù hợp với xe của mình.

Việt Nam thí điểm bán xăng E10 từ tháng 8/2025 đến nay (Ảnh: Thanh Thương).

Đồng thời, Mỹ cũng duy trì chính sách khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học thông qua cơ chế pha trộn bắt buộc và lợi thế giá bán cạnh tranh hơn xăng khoáng.

Theo Bộ Công Thương, kinh nghiệm từ Mỹ cho thấy để phát triển thị trường xăng E10 bền vững, Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng, đồng thời kết hợp hiệu quả giữa công cụ thị trường và các chính sách hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, mô hình của EU cho thấy chính sách phát triển xăng sinh học cần gắn với các mục tiêu khí hậu và cam kết giảm phát thải dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào bài toán nguồn cung hay giá nhiên liệu trước mắt.

Còn kinh nghiệm từ Thái Lan cho thấy để thúc đẩy người tiêu dùng chuyển đổi sang xăng sinh học, cần duy trì mức chênh lệch giá đủ hấp dẫn và ổn định trong thời gian dài.

Tại nước này, các hãng xe cũng sớm công bố danh sách phương tiện tương thích với xăng sinh học E10 nhằm tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Chẳng hạn Toyota Thái Lan đã công khai danh sách các mẫu xe có thể sử dụng xăng E10, trong khi nhiều hãng khác cũng đưa thông tin tương tự vào sổ tay hướng dẫn và tài liệu kỹ thuật.

Danh sách do Toyota Thái Lan công bố cho thấy phần lớn các mẫu xe sản xuất từ khoảng năm 2001-2004 trở đi đều có thể sử dụng xăng sinh học E10. Nhiều dòng xe phổ biến như Camry, Corolla, Vios, Wish hay Hiace được xác nhận tương thích với nhiên liệu pha 10% ethanol.

Ngay cả một số mẫu xe đời cũ từ thập niên 1990 cũng vẫn có thể sử dụng E10 theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Điều này góp phần giúp người tiêu dùng yên tâm hơn khi chuyển sang sử dụng xăng sinh học.