Chính thức từ ngày 1/6, toàn bộ cây xăng cả nước chỉ bán xăng E10

Ngày 15/5, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã có văn bản gửi các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu về việc triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6.

Theo Thông tư 50/2025, từ ngày 1/6, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải được phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Xăng E5 RON 92 vẫn được phối trộn và pha chế để sử dụng cho động cơ xăng đến hết năm 2030.

Để đảm bảo triển khai lộ trình phân phối, sử dụng xăng E10 từ ngày 1/6, các thương nhân đầu mối, phân phối xăng dầu được đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với nhu cầu tiêu thụ trong hệ thống phân phối.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng đề nghị các thương nhân đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán xăng E10 với các đơn vị có cơ sở pha chế, phân phối nhằm đảm bảo nguồn cung và phân phối xăng E10 từ ngày 1/6.

Các doanh nghiệp chỉ đạo, phối hợp với hệ thống phân phối trực thuộc, các thương nhân nhượng quyền, đại lý bán lẻ chuẩn bị cơ sở vật chất để sẵn sàng phân phối xăng E10 từ ngày 1/6.

Người dân đổ xăng E10 tại một cửa hàng xăng dầu ở Hà Nội (Ảnh: Thanh Thương).

Các đơn vị tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng E10 trong hệ thống kinh doanh (từ thương nhân đầu mối, phân phối, cửa hàng bán lẻ). Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phải báo cáo ngay về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để có biện pháp xử lý kịp thời.

Công văn cũng nêu rõ Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo nghị quyết trình Chính phủ.

Dự thảo cho phép các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu thuê dịch vụ thử nghiệm từ các đơn vị đủ năng lực theo quy định pháp luật để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Việc này nhằm hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế xăng dầu.

Cơ chế này nếu được ban hành sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký Nghị quyết này cho đến khi Nghị định thay thế Nghị định 83/2014 và các Nghị định sửa đổi, bổ sung nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các thương nhân thực hiện lộ trình phối trộn, phân phối xăng sinh học.

Trước đó, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) - doanh nghiệp đầu mối chiếm thị phần lớn nhất cả nước - cho biết doanh nghiệp dự kiến hoàn thành việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng E10 vào ngày 20/5.

Trước đó, "ông lớn" xăng dầu chiếm thị phần thứ 2 cả nước - PV OIL cho biết từ ngày 15/5, doanh nghiệp sẽ chính thức triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 tại gần 1.000 cửa hàng xăng dầu trên cả nước.