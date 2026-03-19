Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Trong kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua Công ty Cổ phần Ngân Lượng do Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch HĐQT.

Theo kết luận, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam cùng đồng phạm đã sử dụng hệ thống ví điện tử của Công ty cổ phần Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Theo cơ cấu tổ chức tại Công ty Ngân Lượng, ông Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, quyết định các chính sách về khoản phí. Đinh Hồng Quân là Tổng giám đốc, đại diện pháp luật, chịu trách nhiệm ký các văn bản, báo cáo tài chính. Bộ phận tài chính - kế toán do Nguyễn Thị Thanh Hương phụ trách quản lý dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng được thành lập vào ngày 10/9/2012, đặt trụ sở tại tầng 3, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Tương Mai, Hà Nội. Tuy nhiên nền tảng của Ngân Lượng đã được NextTech Group phát triển từ năm 2009.

Ngân Lượng tự giới thiệu là cổng thanh toán internet banking lớn nhất Việt Nam, cho phép người dùng thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử Nganluong.vn.

Theo giới thiệu, Ngân Lượng cung cấp giải pháp thanh toán trực tuyến cho người bán hàng với nhiều kênh thanh toán nhất Việt Nam như thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, Internet banking, QR Pay, ví điện tử, chuyển khoản ngân hàng... Công ty còn cung cấp dịch vụ thanh toán trả góp, chi hộ, liên kết thẻ Tokenization, thanh toán qua MPOS, loa thông báo Tingbox, Payment Link...

Bên cạnh đó, Ngân Lượng còn hỗ trợ dịch vụ thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới. Theo giới thiệu, cổng thanh toán này thu hộ tiền thanh toán bằng VND cho người bán hàng ở nước ngoài từ khách hàng tại Việt Nam, hỗ trợ các hình thức thanh toán phổ biến như thẻ quốc tế, thẻ nội địa, QR Code, Mobile Banking, ví điện tử.

Các ngân hàng liên kết của Ngân Lượng sẽ thực hiện chuyển tiền cho người bán ở nước ngoài sau khi quy đổi và khấu trừ các khoản thuế, phí theo quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch thương mại điện tử xuyên biên giới.

Đáng chú ý, hồ sơ của doanh nghiệp này thể hiện nhiều biến động về cơ cấu cổ đông và giá trị vốn góp. Cuối năm 2018, Ngân Lượng có vốn điều lệ 52,7 tỷ đồng.

Tháng 5/2022, Ngân Lượng tăng vốn từ 52,7 tỷ đồng lên 280 tỷ đồng, nhưng không công bố cơ cấu cổ đông. Chỉ sau một tháng, doanh nghiệp tiếp tục nâng vốn lên gần 370 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2024, công ty lại giảm vốn về 52,7 tỷ đồng như trước, tương ứng mức sụt giảm gần 86%.

Về kinh doanh, Ngân Lượng từng được biết đến có một thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2016-2018 với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mang về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho NextTech. Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng Nganluong.vn đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.

Đáng chú ý, ông Đinh Hồng Quân, Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Ngân Lượng, ngoài doanh nghiệp này còn đại diện 2 công ty khác gồm Công ty cổ phần Dịch vụ Godgame và Công ty cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam.

Công ty cổ phần Dịch vụ Godgame được thành lập ngày 30/10/2018, có trụ sở tại Hà Nội, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi điện tử, cung cấp trò chơi trực tuyến.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 100 triệu đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 90 triệu đồng, bà Tạ Thùy Dương và ông Nguyễn Phú Sơn mỗi người góp 5 triệu đồng. Đến cuối tháng 11/2018, doanh nghiệp tăng vốn lên 10 tỷ đồng, song cơ cấu cổ đông và tỷ lệ sở hữu không được công bố.

Còn Công ty cổ phần Công nghệ HTTPS Việt Nam được thành lập ngày 28/4/2022, ngành nghề kinh doanh chính là xuất bản phần mềm. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó ông Đinh Hồng Quân góp 6,5 tỷ đồng (65%), bà Ngô Thị Ngọc góp 2,5 tỷ đồng (25%) và bà Đinh Thị Thu Thủy góp 1 tỷ đồng (10%).