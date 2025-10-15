Vụ Shark Bình bị bắt: Hé lộ công cụ truy vết dòng tiền số AntEx

Ngày 14/10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech) để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cơ quan công an, từ tháng 8 đến 12/2021, ông Bình cùng cộng sự phát triển và quảng bá dự án “đồng tiền số AntEx”, kêu gọi đầu tư thông qua việc lập Quỹ “Next100 Blockchain” với cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.

Tuy nhiên, đây là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch để rút tiền. Nhóm sáng lập đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 117 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quá trình xác minh dữ liệu liên quan đến AntEx, công cụ ChainTracer do Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA) phát triển đã được sử dụng để phối hợp với cơ quan chức năng.

Theo VBA, đội ngũ ChainTracer đã tham gia phân tích, mô hình hóa dòng tiền trên blockchain, giúp cơ quan chức năng nhận diện các luồng di chuyển của token giữa các ví, sàn giao dịch và địa chỉ liên quan.

Ông Trần Huyền Dinh, Chủ nhiệm dự án ChainTracer, cho biết nhóm chuyên gia đã ứng dụng công nghệ phân tích on-chain (dữ liệu giao dịch ghi công khai trên mạng lưới blockchain) mới nhất để xác định các cụm ví nghi vấn và hỗ trợ liên hệ kỹ thuật với nhiều sàn trong và ngoài nước nhằm đối chiếu thông tin định danh.

Ông Nguyễn Hòa Bình, người sáng lập Tập đoàn NextTech (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Dinh cho biết nhờ đặc thù công khai và minh bạch của blockchain, việc truy vết dòng tiền được thực hiện chính xác dù sự việc đã diễn ra hơn 3 năm. Theo ông, đây là điểm khác biệt với mô hình lừa đảo truyền thống, nơi chứng cứ có thể bị xóa bỏ.

Trong quá trình này, theo ông Dinh, khó khăn lớn nhất đến từ sự thiếu hợp tác của một số sàn giao dịch quốc tế, gây trở ngại trong việc xác định danh tính và truy xuất người hưởng lợi cuối cùng.

Cơ quan điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán, tài sản của các đối tượng gồm gần 600 cây vàng, 18 sổ đỏ, 2 ô tô... với tổng giá trị khoảng 900 tỷ đồng.

Ngoài ra, theo Công an TP Hà Nội, Shark Bình đã chỉ đạo thành lập NextLand. Sau đó một thời gian ông giao cho Đoàn Văn Tuấn và Nguyễn Hà Thùy làm người đại diện pháp luật.

Công ty giao Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thùy, Đoàn Văn Tuấn sử dụng hồ sơ sổ sách kế toán để đối phó, che giấu tính chất chiếm đoạt của công ty.

Ông Bình chỉ đạo nhân viên làm giả hồ sơ, hợp đồng, bảng kê thanh toán, nhằm che đậy hoạt động tài chính bất hợp pháp, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho nhà đầu tư.

Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các vi phạm, sai phạm liên quan đến các công ty thành viên trong hệ sinh thái của tập đoàn NextTech.