Ngoài NextTech, Công ty Ngân Lượng của Shark Bình cũng giảm 85% vốn
(Dân trí) - Song song với việc giảm vốn, Ngân Lượng cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.
Tại họp báo chiều 6/10, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.
Trước khi vướng lùm xùm, ông Nguyễn Hòa Bình là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Năm 2019, ông Bình tham gia game show Shark Tank, tên gọi Shark Bình cũng xuất hiện từ thời điểm đó.
Hiện tại, các công ty trong hệ sinh thái NextTech của Shark Bình được chú ý mạnh. Như báo Dân trí đã thông tin, NextTech do Shark Bình thành lập đã có sự “tụt” vốn từ 500 tỷ đồng xuống 4,2 tỷ đồng. Không chỉ vậy, thành viên trụ cột của NextTech là Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng (Ngân Lượng) cũng có những biến động đáng chú ý.
Công ty này thành lập vào năm 2021, có trụ sở tại Hà Nội. Sản phẩm nổi bật là cổng thanh toán Nganluong.vn. Theo giới thiệu của doanh nghiệp, nền tảng thanh toán có hàng triệu người dùng, hàng trăm nghìn tài khoản ví hoạt động và lưu lượng thanh toán chiếm hơn 50% thị phần.
Đến đầu năm 2024, Ngân Lượng đăng ký thay đổi vốn điều lệ, giảm mạnh hơn 85%, từ mức gần 370 tỷ đồng xuống chỉ còn hơn 52 tỷ đồng. Song song với việc giảm vốn, công ty cũng thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Đinh Hồng Quân (sinh năm 1988) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật.
Về kinh doanh, Ngân Lượng từng có một thời kỳ hoàng kim trong giai đoạn 2016-2018 với doanh thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng, mang về hàng trăm tỷ đồng lợi nhuận cho NextTech.
Tuy nhiên, mức độ phổ biến của nền tảng Nganluong.vn đã giảm so với trước do phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử mới nổi trên thị trường và dần trở nên ít được nhắc tới trong nhóm người tiêu dùng phổ thông.
Tháng 6/2024, Cục Thuế TP Hà Nội thanh tra và kết luận về hàng loạt vi phạm trong lĩnh vực thuế tại Ngân Lượng. Kết quả, công ty bị truy thu và xử phạt tổng số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.
Uy tín của Ngân Lượng cũng bị ảnh hưởng khi tên tuổi công ty xuất hiện trong các vụ việc pháp lý phức tạp. Trong chuyên án triệt phá đường dây đánh bạc nghìn tỷ Rikvip, cơ quan chức năng chỉ ra vai trò của các đơn vị trung gian thanh toán, trong đó liệt kê Ngân Lượng là một trong các cổng thanh toán có liên quan.
Ngoài ra, năm 2023 ví điện tử Ngân Lượng xuất hiện như một phương thức nạp tiền trên sàn forex exness, một sàn ngoại hối chưa được cấp phép tại Việt Nam. Phía Ngân Lượng sau đó đã phản hồi rằng đây là giao dịch của ví điện tử cá nhân và công ty đã tiến hành khóa tài khoản này để yêu cầu giải trình.
Điểm lại thương vụ AntEx dậy sóng mạng xã hội thời gian qua, bắt nguồn từ chia sẻ tại hội nghị Go Global 2025 do Câu lạc bộ Doanh nhân 2030 tổ chức ở TPHCM, shark Nguyễn Hòa Bình đưa ra cảnh báo về rủi ro của việc đầu tư vào các start up huy động vốn thông qua phát hành coin. Ông cho rằng 99% các dự án này thất bại, khiến nhà đầu tư mất tiền.
Ông khuyên các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), không nên tập trung vào lĩnh vực fintech, blockchain và coin.
Trong các bài viết gần đây, ông Nguyễn Hòa Bình cũng luôn khẳng định mình là nạn nhân, cho rằng việc “rút thảm” là do đội kỹ thuật thực hiện, ông không liên quan.
Tuy nhiên, người nhận là CTO (giám đốc kỹ thuật) của dự án AntEx lại tố ngược, nói chính ông Bình là người chỉ đạo “xả token” ngay sau khi dự án đạt đỉnh để tận dụng thanh khoản. Tài khoản này còn công khai các địa chỉ ví được cho là có liên quan đến ông Nguyễn Hòa Bình, kêu gọi cộng đồng truy xuất lịch sử giao dịch.
Năm 2021, shark Bình đầu tư 2,5 triệu USD vào dự án AntEx (token ANTEX) thông qua quỹ Next100Blockchain. Ông cũng giữ vai trò cố vấn chiến lược cho dự án này.
AntEx được giới thiệu là một hệ sinh thái DeFi, với kế hoạch xây dựng "stablecoin" VNDT (một loại tiền điện tử). Tuy nhiên, token ANTEX đã mất 99% giá trị, website và các trang mạng xã hội của dự án cũng không còn hoạt động. Ông Bình đã ngừng đề cập đến dự án từ cuối năm 2021.
Cũng trong năm 2021, Tập đoàn NextTech và Quỹ Next100 Blockchain (quy mô 50 triệu USD) đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần V2B Labs (V2B). V2B sẽ là đơn vị ươm mầm cho các start up công nghệ blockchain, trong khi NextTech và quỹ sẽ hỗ trợ đầu tư và tư vấn chiến lược.