VN-Index tăng gần 6 điểm, nhưng số cổ phiếu giảm vẫn chiếm ưu thế

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 18/11, VN-Index tăng 5,5 điểm lên 1.659,9 điểm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức hạn chế, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 22.663 tỷ đồng.

Mặc dù thị trường chung tăng, nhưng số lượng cổ phiếu giảm lại chiếm ưu thế. Trên sàn HoSE, chỉ có 152 cổ phiếu tăng trong khi 161 cổ phiếu giảm. Tình trạng tương tự diễn ra tại HNX với 72 mã giảm và 55 mã tăng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh đến chỉ số chung (Ảnh chụp màn hình).

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup góp phần lớn vào đà tăng của thị trường. Các mã VIC và VHM đóng góp lần lượt 2,2 điểm và 1,3 điểm, nằm trong nhóm cổ phiếu tác động tích cực nhất đến chỉ số chung. Bên cạnh đó, một số mã ngân hàng như VPB, HDB, STB, TCB, TPB, CTG cũng góp phần hỗ trợ thị trường.

Theo cập nhật của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - tăng gần 3,7% lên 20,3 tỷ USD, xếp hạng 119 trong danh sách người giàu nhất hành tinh. Các cổ phiếu liên quan tới những tỷ phú USD khác cũng giao dịch tích cực, giúp giá trị tài sản của họ tăng lên.

Trong phiên hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài gần như cân bằng giữa lệnh mua và bán. Họ mua ròng mạnh HPG, trong khi ưu tiên bán VIX, MBB, VCI, STB...