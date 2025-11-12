VN-Index bật tăng trên 1.630 điểm nhưng giá trị giao dịch vẫn thấp

Thị trường chứng khoán ngày 12/11 tiếp tục phục hồi từ đầu phiên và giữ đà tăng bền vững. Chốt phiên, VN-Index tăng hơn 38 điểm, vượt 1.631 điểm. Sắc xanh bao phủ khắp các sàn, có 8 cổ phiếu trên HoSE nhuộm sắc tím.

Trong các cổ phiếu tăng trần trên HoSE, đáng chú ý có 2 mã ngành bất động sản, gồm NVL (Novaland) và CII (Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM). Các mã vốn hóa vừa và nhỏ như PDR (Phát Đạt), HDG (Hà Đô), KDH (Khang Điền), LDG (Đầu tư LDG) cũng tăng trên 3%.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, các mã liên quan Vingroup như VIC, VRE, VHM đều tăng mạnh, mang tính dẫn dắt chỉ số. Cùng với đó, mã FPT cũng tăng 4,68%, đều nằm trong nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực lên thị trường.

Ngoài ra, thị trường cũng ghi nhận nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng đồng loạt tăng tốt. Nhiều mã tăng trên 3%, như SHB, SSB, EIB, TCB. Một số cổ phiếu thép cũng chốt phiên trong sắc xanh.

Thanh khoản thị trường vẫn trong trạng thái ảm đạm. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt hơn 22.100 tỷ đồng nhưng cải thiện so với hôm qua, tăng hơn 10%.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 380 tỷ đồng phiên hôm nay, các mã bị bán mạnh như VCI, HDB, VIX, STB, TCX...