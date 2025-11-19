Cổ phiếu công ty 2 tỷ phú dẫn dắt thị trường

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 19/11, thị trường lại điều chỉnh sau 3 phiên hồi phục. VN-Index giảm gần 11 điểm, về 1.649 điểm. Thanh khoản vẫn đi ngang, sàn HoSE đạt hơn 24.300 tỷ đồng.

Cổ phiếu giảm điểm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, sắc đỏ chiếm ưu thế. Chỉ 5 mã tăng giá, gồm HDB, PLX, HPG, VNM và VIC. Trong đó, cổ phiếu HDB (HDBank) tăng mạnh nhất, tăng gần 2,8%, tác động tích cực nhất đến chỉ số chung. Các mã khác tăng nhẹ từ 0,2% đến 0,4%.

Cùng với HDB, cổ phiếu VIC vẫn giữ được mức độ ảnh hưởng tích cực khi cùng nâng đỡ chỉ số chung. Còn lại, 25 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm điểm hoặc về tham chiếu. Một số mã giảm trên 2% như TPB, SSI, VPB, BCM, VRE.

Trên sàn HoSE, một số cổ phiếu giảm trên 6% như HAG, VDP hay TNC. Chỉ 4 mã tăng trần gồm SFC, HID, HII và TMT.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 818 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như DGC, VND, MWG, MBB. Còn HPG, HDB được mua mạnh.