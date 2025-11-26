Chứng khoán tăng 20 điểm, lực đẩy từ nhóm cổ phiếu đại gia

Thị trường chứng khoán ngày 26/11 dù có nhiều rung lắc nhưng vẫn kết phiên trong sắc xanh. VN-Index tăng 20 điểm, lên trên 1.680 điểm. Sắc xanh rực rỡ bao trùm các cổ phiếu, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn khá ảm đạm dừng lại ở mức gần 23.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu trụ cột, liên quan các đại gia sàn chứng khoán là lực nâng đỡ cho đà hưng phấn của chỉ số. 24 mã chứng khoán trong nhóm VN30 tăng giá, nổi bật những cổ phiếu tăng trên 2% như SSI, VPB, TPB, MWG, MSN. Song, nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số lại là những mã "quen mặt" như VIC, VIX, VPB, GEX.

Nhóm cổ phiếu đại gia ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, VJC (Vietjet) bất ngờ chấm dứt đà hưng phấn trong vài phiên trở lại đây, trở thành cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số. Mã này giảm 5,16%, lấy đi hơn 1,5 điểm của VN-Index. Theo sau VJC là FPT và VHM đều giảm...

Một loạt cổ phiếu trên sàn HoSE hôm nay hưng phấn theo đà tăng chung của thị trường. Đáng chú ý là các mã tăng trần như VPL, DCL, VSC, VNG và nhóm liên quan Gelex gồm GEE, GEX.

Nhóm cổ phiếu ngành bất động sản hôm nay cũng có nhiều sắc xanh, nổi bật như DXG tăng 4%, CEO tăng 4%, PDR tăng 3,6%, DXS tăng 3,5%...

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay đổi hướng mua ròng hơn 628 tỷ đồng, các mã được mua mạnh như SHB, VPB, VIX, MSN. Các mã bị bán ròng gồm VCB, VIC, VJC.