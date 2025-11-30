Danh tính công ty đăng quyết định kỷ luật sinh viên thực tập gây xôn xao

Những ngày qua, sự việc một công ty truyền thông ở TPHCM ra quyết định kỷ luật một thực tập sinh, đồng thời đăng tải quyết định trên mạng xã hội kéo theo nhiều tranh cãi.

Công ty TNHH Truyền thông và quảng cáo Vnnet đăng trên các nền tảng mạng xã hội nội dung ban hành quyết định thi hành kỷ luật một nữ sinh là thực tập sinh content (viết bài quảng cáo) tại công ty.

Về vi phạm của nữ sinh, quyết định trên thể hiện: “Có lời lẽ thách thức và thái độ không chuẩn mực đối với cấp trên, vi phạm quy định về tác phong và giao tiếp của công ty”.

Hình thức kỷ luật là không công nhận quá trình thực tập tại công ty; thu hồi dấu mộc xác nhận thực tập. Quyết định này cũng ghi nội dung đề nghị Trường Đại học Văn Lang, Khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông (nơi nữ sinh theo học) xem xét và có biện pháp nhắc nhở đối với sinh viên.

Phần nơi nhận quyết định kỷ luật này, ngoài khoa Quan hệ Công chúng - Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang thì còn ghi rõ đăng fanpage, đăng TikTok trên kênh truyền thông của công ty.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH truyền thông và quảng cáo Vnnet có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Công ty thành lập từ tháng 7/2024 do ông Hỏa Ngọc Giang (sinh năm 2001) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Ông Giang cũng là người ký quyết định thi hành kỷ luật nữ sinh thực tập.

Thông tin Công ty TNHH Truyền thông và quảng cáo Vnnet (Ảnh: Chụp màn hình).

Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 100 triệu đồng, trong đó, ông Giang góp 90 triệu đồng (tương đương 90% vốn), bà Trần Ngọc Quỳnh Anh góp 10 triệu đồng (10% vốn điều lệ). Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Theo thông tin về thuế, doanh nghiệp chỉ có 2 lao động.

Khi đăng tải quyết định kỷ luật nói trên, công ty này không che tên nữ sinh bị kỷ luật. Không ít người chỉ ra bài đăng ban đầu về quyết định kỷ luật sinh viên còn được công ty này chạy quảng cáo tăng tương tác trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, rất nhiều người vào fanpage của công ty này bày tỏ sự bức xúc và phản đối về cách hành xử đó. Ghi nhận đến tối 29/11, công ty này đã khóa các tài khoản mạng xã hội.

Trước đó, trao đổi thông tin ban đầu với phóng viên Dân trí về sự việc, đại diện Khoa Quan hệ Công chúng, Trường Đại học Văn Lang cho biết đã nhận được quyết định trên của công ty. Ban đầu, khoa đã liên hệ với phía công ty và yêu cầu không đăng tải thông tin cá nhân sinh viên vì điều này có thể làm ảnh hưởng đến tương lai của sinh viên.

Công ty đăng tải công khai quyết định kỷ luật nữ sinh viên thực tập trên trang mạng xã hội Facebook (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo đại diện trường, sinh viên hành xử chưa đúng cần có sự nhắc nhở, hỗ trợ và xử lý kỷ luật nhưng một quyết định kỷ luật nhân sự là vấn đề nội bộ của công ty. Công ty đăng tải lên mạng và còn quảng cáo tương tác là điều không hay, không phù hợp về cả tình, cả lý, ảnh hưởng đến cuộc đời em sinh viên, đến cả cộng đồng sinh viên.

Còn với hướng xử lý sinh viên, đại diện này cho hay cần phải xem xét sự việc cụ thể, hiện tại trường chỉ mới nắm thông tin ban đầu.