Chứng khoán lại giảm hơn 10 điểm trước thời khắc nâng hạng lịch sử

Thị trường chứng khoán phiên hôm nay (7/10) giảm điểm đầy bất ngờ sau ngày giao dịch đầy hưng phấn vào hôm qua. Chốt phiên, VN-Index giảm 10,2 điểm, còn 1.685,3 điểm. Thanh khoản sàn HoSE duy trì hơn 25.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng phủ sắc đỏ với 21 mã giảm, 2 mã đi ngang. Riêng 7 mã tăng điểm nhẹ, trong đó LPB tăng cao nhất 1,54%, SSI tăng 1,37%. Cùng với VPL tăng 6,91%, bộ ba LPB, VPL và SSI tác động tích cực nhất đến chỉ số chung.

Tuy nhiên, đà giảm mạnh của các cổ phiếu nhóm ngân hàng như STB, VPB, MBB, TCB, ACB, EIB... kéo lùi chỉ số.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.340 tỷ đồng, các mã bị bán mạnh như STB, VRE, VHM, SHB, SSI, VPB, MBB, MSN.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang cận kề kỳ nâng hạng lên thị trường mới nổi vào sáng ngày 8/10 theo giờ Việt Nam. FTSE Russell sẽ chính thức công bố kết quả phân loại xem xét nâng hạng.

Nhiều công ty chứng khoán trong nước nêu dự báo Việt Nam có thể được FTSE Russell chấp thuận nâng hạng. Ước tính, khoảng 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được bổ sung vào danh mục của các quỹ chỉ số, qua đó có thể hút vào ít nhất 1 tỷ USD dòng vốn thụ động.

Nâng hạng cũng được xem là cột mốc chiến lược, mở ra cơ hội cho các dòng tiền mới và quỹ ngoại mới tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm sau.