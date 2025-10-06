Nhóm cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh trong ngày thị trường chờ tin nâng hạng

Sáng đầu tuần (6/10), thị trường chứng khoán bật tăng mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ. VN-Index kết thúc phiên sáng tăng 33,28 điểm, đạt 1.679,1 điểm. Toàn sàn HoSE ngập tràn sắc xanh với 245 mã tăng giá.

Dòng tiền đổ mạnh vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là các mã chứng khoán. Nhiều cổ phiếu như SSI, VND, DNE, ORS có lúc tăng kịch trần, trong khi hàng loạt mã khác gồm VDS, CTS, PSI, VIG, EVS, TCI… cũng duy trì mức tăng trên 5-6%.

Cổ phiếu ngành chứng khoán hưng phấn (Ảnh chụp màn hình).

Cổ phiếu ngành chứng khoán bùng nổ trong bối cảnh kỳ xét duyệt nâng hạng đang đến rất gần. Ngày 7/10, FTSE Russell sẽ công bố báo cáo phân loại quốc gia. Việt Nam trong danh sách theo dõi, đặt mục tiêu được nâng hạng từ thị trường cận biên lên mới nổi thứ cấp ngay trong năm nay.

Trong chuyến công tác của Bộ Tài chính gần đây, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua, Chính phủ Việt Nam tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

Cũng theo Bộ trưởng, đến nay Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE thông qua những cải cách, quyết sách mạnh mẽ như ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một số công ty chứng khoán đánh giá cơ hội để Việt Nam nâng hạng thị trường đang tới gần, mở ra làn sóng vốn ngoại khổng lồ và cơ hội đầu tư chưa từng có. Nhiều lý do để nhà đầu tư không thể bỏ lỡ "sóng" nâng hạng, trong đó kỳ vọng thanh khoản bùng nổ vì vốn ngoại sẽ đổ mạnh vào Việt Nam, mở ra cơ hội giao dịch sôi động.

Ngoài nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán, 30 mã trong rổ VN30 cũng đều chinh phục sắc xanh. Ngoài SSI tăng mạnh nhất, VRE (Vincom Retail) cũng tăng 6,26%, VPB (VPBank) tăng 4,92%, HPG (Hòa Phát) tăng 3,98%... Ba mã VPB, HPG và SSI cũng ảnh hưởng mạnh nhất đến chỉ số, góp phần tăng tích cực lên thị trường.