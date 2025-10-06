Chứng khoán tăng gần 50 điểm, cổ phiếu của tỷ phú bùng nổ

VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng của buổi sáng và chốt phiên chiều 6/10 bứt phá tăng 49,68 điểm, đạt mức 1.695,5 điểm. Sắc xanh tràn ngập 2 sàn, thanh khoản thị trường vẫn giữ ở mức ổn định, trên 32.000 tỷ đồng.

Trong nhóm VN30, bộ 3 cổ phiếu gồm VPB (VPBank), SSI (Chứng khoán SSI) và VRE (Vincom Retail) đồng loạt tăng trần và dư mua giá trần vài triệu đơn vị.

3 cổ phiếu VPB, SSI và VRE đồng loạt tăng trần trong nhóm VN30 (Ảnh chụp màn hình).

Đơn cử, VPB tăng trần lên 31.550 đồng/đơn vị, dư mua giá trần hơn 7,1 triệu cổ phiếu. Công ty chứng khoán trong hệ sinh thái của ngân hàng này là VPBankS chuẩn bị chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO), dự kiến huy động gần 13.000 tỷ đồng.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán SSI - ông lớn đầu ngành trong lĩnh vực chứng khoán - đã tăng trần từ đầu phiên giao dịch hôm nay. Cổ phiếu này cùng nhiều mã khác của ngành chứng khoán đồng loạt tăng hết biên độ trong ngày giao dịch đầu tuần như VCI, CTS, SHS, DSE, HCM, VND... Diễn biến này phản ánh kỳ vọng của thị trường chứng khoán Việt trước kỳ nâng hạng từ cận biên lên mới nổi vào ngày 7/10 tới đây.

VRE cùng với các cổ phiếu trong nhóm Vingroup đều có diễn biến tích cực. VIC tăng 1,81%, VHM tăng 2,7%, đều trong nhóm ảnh hưởng mạnh tới chỉ số.

Các cổ phiếu liên quan tới nhóm tỷ phú USD như HPG (Hòa Phát), TCB (Techcombank), HDB (HDBank) - VJC (Vietjet) hay MSN (Masan) đều đồng loạt tăng, giúp gia tăng đáng kể khối tài sản.

Đi ngược xu hướng của thị trường chung, nhóm nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán ròng hơn 1.500 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán mạnh như MWG, MBB, FPT, STB, VRE, HDB, VHM, TCB.