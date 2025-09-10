Tiền vào chứng khoán chậm lại, thị trường "xanh vỏ đỏ lòng"

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 10/9, VN-Index tiếp tục tăng gần 6 điểm, lên 1.643,26 điểm. Thị trường "xanh vỏ đỏ lòng" khi các mã giảm điểm chiếm ưu thế. Trên HoSE, 171 cổ phiếu giảm điểm, chỉ 149 mã tăng giá.

Thanh khoản 2 sàn đạt gần 33.500 tỷ đồng, thấp hơn trung bình tháng 8 khoảng 33%. Trong 2 phiên giao dịch gần đây, giá trị giao dịch thị trường giảm so với tuần trước, chỉ khoảng 28.000 tỷ đồng/phiên.

Xu hướng dòng tiền hôm nay tiếp tục đổ vào nhóm vốn hóa lớn. Cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục dẫn dắt thị trường, tăng 1,32%, đóng góp 1,4 điểm vào đà tăng chung. Tiếp đến, một số cổ phiếu ngành ngân hàng cũng góp phần tích cực như TCB, MBB, VCB, CTG, SHB, SSB.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đáng chú ý, cổ phiếu SSI của Công ty Chứng khoán SSI tăng 1,07% lên 42.450 đồng/đơn vị. Mức giá này lập đỉnh từ trước đến nay, trong bối cảnh khung pháp lý tài sản số ngày càng được hoàn thiện. Mới nhất, Nghị quyết số 5 ngày 9/9 của Chính phủ được ban hành về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Thời gian thực hiện thí điểm trong 5 năm.

Trong phiên thị trường tăng điểm, nhà đầu tư nước ngoài cũng rút ròng hơn 2.932 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như HPG (337 tỷ đồng), MWG (290 tỷ đồng), MBB (180 tỷ đồng), DIG (161 tỷ đồng), NVL (158 tỷ đồng), TCB (140 tỷ đồng).