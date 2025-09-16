Không thể tăng 6 phiên liên tiếp, VN-Index "hụt hơi" trước mốc 1.700 điểm

Sau 5 phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam mở cửa phiên 16/9 trong không khí hứng khởi. Lực cầu nhập cuộc ngay từ đầu giúp VN-Index nhanh chóng bứt phá hơn 10 điểm, tạo tâm lý tích cực cho nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng khiến thị trường đảo chiều. Kết phiên, VN-Index mất 4 điểm, tương đương 0,24%, lùi về 1.680,9 điểm. Chỉ số VN30-Index giảm 1,36 điểm, trong khi HNX-Index tăng 1,71 điểm và UPCoM-Index cộng thêm 0,86 điểm.

Nguyên nhân chính kéo VN-Index đi xuống là nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup với VIC và VHM dẫn đầu, cùng sự góp mặt của HPG, MSN, VJC, BSR, VCB... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu MBB, CTG, HVN, VNM, FPT, TCB, SHB... tăng nhẹ, trở thành lực đỡ giúp chỉ số không giảm sâu hơn.

Đáng chú ý, cổ phiếu KLB của Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) bất ngờ bứt phá mạnh, tăng gần 15% với thanh khoản đột biến ngay sau thông tin chuẩn bị niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE).

Các cổ phiếu tác động lớn lên thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Thanh khoản thị trường đạt hơn 44.400 tỷ đồng. Bảng điện phân hóa mạnh với 114 mã tăng, trong đó có 13 mã tăng trần; 54 mã giữ giá tham chiếu và 210 mã giảm.

Trước đó, tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) ngày 15/9 tại London, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết thời gian qua Chính phủ Việt Nam tập trung để triển khai các giải pháp nâng hạng thị trường chứng khoán.

"Đến nay, Việt Nam đã nỗ lực đáp ứng các tiêu chí nâng hạng của tổ chức FTSE thông qua những cải cách, quyết sách mạnh mẽ như ban hành đồng bộ nhiều cơ chế, chính sách có hiệu lực ngay để tạo thuận lợi cho dòng vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam", Bộ trưởng nói.

Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được Chính phủ phê duyệt cuối tuần trước. Theo đó, Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell ngay trong năm 2025.

Tính đến cuối tháng 8, tổng vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt gần 352 tỷ USD, tương đương 79,5% GDP ước tính năm 2024. Thanh khoản thị trường tăng đáng kể, có một số phiên giá trị giao dịch trên 3 tỷ USD. Từ đầu năm, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 1,1 tỷ USD mỗi phiên, nằm trong nhóm sôi động hàng đầu khu vực ASEAN.