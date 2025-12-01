VIC và VJC thăng hoa, 2 tỷ phú Việt thăng hạng trên bảng người giàu Forbes

Tâm điểm thị trường trong những ngày qua, thậm chí nhiều tháng qua, đổ dồn về VIC (Vingroup) và VJC (Vietjet). Tín hiệu giao dịch tích cực và đà bứt tốc về mặt thị giá đã giúp 2 mã này đóng góp không nhỏ để VN-Index giữ được thành quả.

Với VIC, từ đầu năm đến nay, mã này đã tăng giá hơn 6,4 lần, lên 260.400 đồng/cổ phiếu vào cuối tuần qua. Trong 10 phiên gần nhất từ ngày 17/11, cổ phiếu liên tiếp giữ sắc xanh và đóng góp lớn cho chỉ số chung của thị trường. Vốn hóa Vingroup cũng vươn lên mạnh mẽ, sánh ngang với quy mô của nhiều ngân hàng quốc doanh.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo đều tăng mạnh (Ảnh: IT).

Nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu, giá trị tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - đã vọt lên 23,6 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay và gấp hơn 5 lần so với cuối năm trước. Ông đồng thời lọt vào vị trí thứ 97 trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật theo thời gian thực.

Câu chuyện tương tự diễn ra với cổ phiếu VJC và tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Giá trị tài sản của Chủ tịch Vietjet đã tăng nhanh lên 4,6 tỷ USD, gấp 1,6 lần so với cuối năm trước. Bà hiện đứng ở vị trí 867 trong danh sách tỷ phú thế giới do Forbes cập nhật theo thời gian thực. Tại Việt Nam, tài sản của bà Thảo chỉ xếp sau ông Phạm Nhật Vượng.

Cổ phiếu hãng hàng không đã bứt tốc mạnh mẽ từ tháng 10 đến nay, ghi nhận mức tăng 53% chỉ trong hơn 2 tháng lên mức 203.500 đồng/đơn vị vào cuối tuần trước. Mã này diễn ra những ngày tăng liên tiếp 3-5 phiên và trở thành cổ phiếu dẫn dắt chỉ số chung.

Cả Vietjet và Vingroup sắp tới đều có những thông tin quan trọng. Ngày 8/12, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ chốt danh sách nhận cổ phiếu để tăng vốn.

Theo kế hoạch, Vingroup sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức là cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới để đưa vốn điều lệ lên gấp đôi, đạt hơn 77.000 tỷ đồng.

Thương vụ này được đánh giá mang tính chất lớn nhất lịch sử Vingroup cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam tính đến nay. Với quy mô trên, doanh nghiệp của tỷ phú Vượng sẽ trở thành công ty phi tài chính có vốn điều lệ lớn nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam, vượt Hòa Phát, Masan, PV Gas...

Còn Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank) có kế hoạch bán vốn tại Vietjet. Phương án chi tiết chưa được công bố, trong bối cảnh giá cổ phiếu hãng hàng không tăng mạnh.

Theo báo cáo mới nhất, HDBank sở hữu 6 triệu cổ phiếu VJC, tương ứng 1,01% vốn của Vietjet. Tạm tính theo mức giá này, tổng giá trị cổ phần tại Vietjet mà HDBank đã sở hữu vào khoảng 1.200 tỷ đồng.