Chứng khoán đầu tuần hưng phấn, cổ phiếu Vingroup dẫn dắt thị trường

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 17/11, thị trường giữ vững sắc xanh trên diện rộng. VN-Index tăng gần 19 điểm, lên 1.654,42 điểm. Thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 21.530 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) dẫn dắt đà tăng của thị trường, là mã ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số chung, đóng góp gần 4,5 điểm cho VN-Index. Tiếp đó, các cổ phiếu liên quan tỷ phú khác như HPG, STB, MSN, FPT hay VPB cũng trong nhóm ảnh hưởng tốt.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trên sàn HoSE, 8 cổ phiếu cũng trên đà hưng phấn, nhuộm trong sắc tím như DGW, HAG, LDG, ABS, NVL.

Đặc biệt, cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland lại tăng trần lên 15.100 đồng/đơn vị, là phiên tăng trần thứ 3 tính từ ngày 12/11 tới nay. Thanh khoản cổ phiếu cũng bùng nổ lên hơn 22,4 triệu đơn vị, gấp gần 3 lần so với phiên cuối tuần trước.

Cổ phiếu bất động sản này có diễn biến tích cực trong 4 phiên trở lại đây, khi dồn dập có nhiều thông tin khả quan liên quan tới gỡ vướng các dự án và bàn giao sổ hồng.

Gần nhất vào cuối tuần qua, doanh nghiệp công bố dự kiến thi công hoàn thiện dự án Aqua City (Đồng Nai) trong năm sau, sau khi được phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500. Theo lộ trình, tại dự án này, doanh nghiệp sẽ tiếp tục bàn giao khoảng 9.200 sản phẩm trong 2 năm tới, bàn giao sổ hồng cho hơn 700 cư dân vào năm sau.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 900 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như STB, VHM, VRE, VCI, VND...