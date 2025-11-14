Cổ phiếu liên quan đến bầu Đức, Novaland đồng loạt tăng trần

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 14/11, sàn HoSE ghi nhận 5 cổ phiếu tăng trần, bao gồm HAG, NVL, HID, VDP, C32.

Đáng chú ý, cổ phiếu NVL (Novaland) tăng 3 phiên liên tục, bao gồm 2 phiên tăng trần, lên 14.150 đồng/đơn vị. Còn cổ phiếu HAG (Hoàng Anh Gia Lai) liên quan ông Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) cũng tăng trần lên 17.650 đồng/đơn vị. Diễn biến tích cực của cả 2 cổ phiếu này đã góp phần ảnh hưởng mạnh tới chỉ số chung.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Liên quan Hoàng Anh Gia Lai, tập đoàn này gần đây công bố chủ trương niêm yết các công ty con như Hưng Thắng Lợi Gia Lai, Gia Súc Lơ Pang trong năm 2026-2027.

Đồng thời, tập đoàn sẽ đầu tư thêm 1.000ha cà phê trong năm nay, nâng tổng diện tích trồng lên 3.000ha. Doanh nghiệp cũng đưa ra lộ trình trồng thêm cà phê, sầu riêng trong 2 năm sau nhằm hướng tới mục tiêu lãi 5.000 tỷ đồng vào năm 2028.

Còn Novaland gần đây có nhiều thông tin thuận lợi liên quan tới tháo gỡ pháp lý các dự án đang triển khai, cấp sổ hồng cho cư dân...

Quay trở lại diễn biến thị trường, VN-Index chốt phiên tăng 4 điểm, lên hơn 1.635 điểm. Chỉ số được hỗ trợ bởi đà tăng của nhiều mã khác như LPB, FPT, HPG, MWG, VIX và một số cổ phiếu bất động sản gồm CII, HDG, DIG, NLG.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 672 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như STB, VCI, VIC, HDB...