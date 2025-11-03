Buộc dừng livestream bán hàng trong trường hợp nào?

Sáng 3/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tờ trình dự án Luật Thương mại điện tử (TMĐT).

Theo tờ trình, TMĐT Việt Nam được các tổ chức nghiên cứu thị trường uy tín đánh giá cao, xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á về quy mô năm 2024 và xếp thứ 5 trên thế giới về tốc độ tăng trưởng năm 2022.

Quy mô thị trường bán lẻ TMĐT tăng trưởng nhanh chóng từ 2,97 tỷ USD năm 2014 đến 25 tỷ USD năm 2024, trung bình tăng trưởng 20-30% cả giai đoạn, đóng góp 10% tổng doanh thu hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng cả nước năm 2024.

Thêm vào đó, thị trường TMĐT là điểm đầu tư hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, giúp người tiêu dùng Việt Nam trở thành người tiêu dùng toàn cầu, có thể tiếp cận với các sản phẩm đa dạng và phong phú cả trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam đã tận dụng được các nền tảng hiện đại để phát triển kênh phân phối hàng hóa, sản phẩm.

Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên trình bày tờ trình (Ảnh: Như Ý).

Cơ quan soạn thảo khẳng định việc xây dựng Luật TMĐT để phù hợp với Hiến pháp năm 2013, Bộ luật Dân sự năm 2015 là rất cần thiết.

Điều 20 dự thảo luật quy định về trách nhiệm của chủ quản nền tảng thương mại điện tử trong hoạt động livestream bán hàng.

Theo đó, dự thảo luật quy định thực hiện biện pháp ngăn chặn, dừng phát trực tuyến theo thời gian thực, gỡ bỏ thông tin hiển thị, đường dẫn liên kết khi phát hiện nội dung livestream bán hàng trong một số trường hợp.

Một là nội dung livestream bán hàng vi phạm pháp luật hoặc có ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục.

Hai là nội dung livestream bán hàng đối với hàng hóa cấm lưu thông và hàng hóa đang bị tạm dừng lưu thông trên thị trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước; hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật về quảng cáo.

Điều 20 dự thảo luật cũng quy định có cơ chế hiển thị nội dung cảnh báo khi livestream bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ có khả năng gây mất an toàn, ảnh hưởng xấu đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người mua.

Cùng với đó, lưu trữ và bảo đảm khả năng truy cập thông tin dữ liệu điện tử chứa hình ảnh, âm thanh của hoạt động livestream bán hàng trong thời gian ít nhất 1 năm kể từ thời điểm bắt đầu truyền phát, theo dự thảo luật.

Dự thảo luật cũng quy định người bán trong hoạt động livestream bán hàng phải cung cấp giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện đầu tư, kinh doanh đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trước khi livestream bán hàng; giấy tờ, tài liệu chứng minh đáp ứng chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Bên cạnh đó, nội dung bán hàng livestream phải phù hợp với nội dung quảng cáo được xác nhận.

Về trách nhiệm của người livestream bán hàng, dự thảo luật quy định người livestream bán hàng không cung cấp thông tin gian dối hoặc gây nhầm lẫn về công dụng, xuất xứ, chất lượng, giá cả, khuyến mại, chính sách bảo hành và các nội dung khác liên quan đến hàng hoá, dịch vụ.

Cùng với đó, người livestream bán hàng sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, trang phục, hành vi không trái đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục trong quá trình bán hàng livestream...

Thẩm tra nội dung về hoạt động livestream bán hàng và tiếp thị liên kết (Điều 20 đến Điều 24 dự thảo luật), Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đề nghị quy định rõ ràng hơn về những khía cạnh của hoạt động này được điều chỉnh riêng bởi Luật TMĐT.

Đồng thời, phân định với những nội dung mang tính chất chung được điều chỉnh bởi Luật An toàn thông tin mạng, Luật An ninh mạng, Luật Quảng cáo, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, theo đề nghị của cơ quan thẩm tra.

Xem toàn văn dự thảo Luật Thương mại điện tử tại đây.