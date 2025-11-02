Hệ sinh thái doanh nghiệp trăm tỷ đồng của Huấn "Hoa Hồng", Trương Ngọc Ánh

Trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh từng điều hành loạt công ty bất động sản

Diễn viên Trương Ngọc Ánh vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Năm 1999, Trương Ngọc Ánh thành lập Công ty Quảng cáo Ánh Việt chuyên về quảng cáo, sự kiện. Sau đó, công ty này đã được chuyển nhượng cho người khác.

Năm 2014, Trương Ngọc Ánh tiếp tục đồng sáng lập Công ty TNA Entertainment với tỷ lệ sở hữu 40%. TNA Enterrainment hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình. Năm 2024, công ty này từng dính lùm xùm khi bị đối tác kiện do chậm trả nợ.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Thương vụ kinh doanh gây chú ý nhất của Trương Ngọc Ánh là việc trở thành Chủ tịch của Nova Entertainment - công ty nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam vào năm 2022.

Bên cạnh Nova Entertainment, Trương Ngọc Ánh còn là thành viên sáng lập Công ty cổ phần SOHY (tên cũ là Công ty cổ phần HYDE) - đơn vị đứng sau 2 nhà hàng nổi tiếng tại TPHCM là SOHY Sky Lounge & Dining và nhà hàng SOHY Star Dining Room nằm trên tầng 25 và 26 của Centec Tower, ngay giữa trung tâm TPHCM. Ngoài ra, nữ diễn viên sở hữu một công ty chuyên nhập khẩu bột mỳ cùng một số nhà hàng khác…

Hệ sinh thái doanh nghiệp trăm tỷ đồng của Huấn "Hoa Hồng"

Bùi Xuân Huấn (tên thường gọi là Huấn "Hoa Hồng") sinh năm 1985, quê Yên Bái cũ. Huấn "Hoa Hồng" được nhiều người biết đến, nhất là giới trẻ, thông qua các video livestream, kênh YouTube.

Bùi Xuân Huấn còn góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp hoạt động đa ngành. Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group được thành lập từ tháng 2/2022. Huấn "Hoa Hồng" giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật.

Vốn điều lệ doanh nghiệp là hơn 99,99 tỷ đồng, trụ sở đặt tại phường Dương Nội, TP Hà Nội. 3 cổ đông sáng lập gồm Bùi Xuân Huấn góp hơn 54,9 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) và Phạm Thị Ngọc Linh góp 39,9 tỷ đồng (40% vốn), cổ đông còn lại là Nguyễn Văn Tâm góp hơn 4,9 tỷ đồng, nắm giữ 5%.

Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh. Tuy nhiên, hiện nay doanh nghiệp này không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Thông tin về Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Tập đoàn HL Group (Ảnh: Chụp màn hình).

Bùi Xuân Huấn còn là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ 168 thành lập vào tháng 3/2018, có trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Ngành nghề chính là vệ sinh nhà cửa, vốn điều lệ 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông bao gồm Bùi Xuân Huấn góp 600 triệu đồng (30% vốn), Nguyễn Duy Nhất góp 1 tỷ đồng (50% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 400 triệu đồng (20% vốn). Đến tháng 4/2019, công ty tăng vốn lên 20 tỷ đồng, tuy nhiên tỷ lệ góp vốn không được công bố.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" cũng góp vốn thành lập Công ty cổ phần dịch vụ FB châu Á trụ sở tại phường An Lạc, TPHCM. Doanh nghiệp thành lập tháng 7/2018, ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vợ ông Huấn - bà Phạm Thị Ngọc Linh (sinh năm 1997), hiện là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 8 tỷ đồng, trong đó ông Nguyễn Duy Nhất góp 4 tỷ đồng (50% vốn), Bùi Xuân Huấn góp 2,4 tỷ đồng (30% vốn) và Tăng Thị Kim Liên góp 1,6 tỷ đồng (20% vốn). Tuy nhiên, hiện nay, doanh nghiệp này cũng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Đáng chú ý, Huấn "Hoa Hồng" còn góp vốn thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Bất động sản Hoa Hồng Land được thành lập vào tháng 9/2022, trụ sở tại phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2 tỷ đồng, trong đó Bùi Xuân Huấn góp 800 triệu đồng (40% vốn), ông Vũ Bình Long góp 120 triệu đồng (6% vốn), bà Nguyễn Thị Thu Hằng góp 480 triệu đồng, nắm giữ 24%, ông Đào Vũ Định góp 100 triệu đồng (5% vốn) và bà Nguyễn Thị Thái nắm giữ 25% vốn còn lại. Bà Thái cũng là Người đại diện pháp luật kiêm Giám đốc của công ty.

Ngoài ra, Huấn "Hoa Hồng" còn góp 1,1 tỷ đồng (tương đương 55% vốn) để thành lập Công ty cổ phần Huấn Hoa Hồng (xã Gia Lâm, TP Hà Nội), hoạt động chính trong lĩnh vực quảng cáo từ tháng 2/2023. Doanh nghiệp do ông Vũ Bình Long (SN 1984) làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Á hậu Phương Nhi làm cổ đông tại công ty con của Tập đoàn Vingroup

Theo hồ sơ đăng ký thành lập Công ty cổ phần Vin New Horizon, Á hậu Phương Nhi là một trong những cổ đông của doanh nghiệp này.

Cụ thể, công ty có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó Tập đoàn Vingroup sở hữu 65% cổ phần. Bà Phạm Thu Hương, vợ ông Phạm Nhật Vượng, là Chủ tịch Vin New Horizon, sở hữu 32% cổ phần của công ty.

Doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi tại lễ ăn hỏi ngày 15/1 (Ảnh: Linh Linh).

Hai con dâu của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gồm Nguyễn Phương Nhi, Bùi Lan Anh và con gái Phạm Nhật Minh Anh là 3 cổ đông sáng lập còn lại của Vin New Horizon, mỗi người nắm giữ 1% vốn.

Mới đây, Vingroup đã giới thiệu Vin New Horizon, đô thị hưu trí cao cấp quy mô 20-50ha mỗi khu ở Cần Giờ, TPHCM. Dự án gồm bệnh viện dưỡng lão 5 sao và các trung tâm chuyên sâu về bệnh lý cho người cao tuổi. Chủ đầu tư còn phát triển thêm các dịch vụ như spa, làm đẹp, khách sạn an dưỡng, biệt thự...

Hoa Sen của ông Lê Phước Vũ bị phạt và truy thu thuế hơn 1,5 tỷ đồng

Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa công bố thông tin nhận Quyết định 3351 của Cục Thuế TPHCM về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

Theo cơ quan thuế, trong giai đoạn 2021-2022, Hoa Sen Group kê khai chi phí không phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng chứng từ chưa đầy đủ và chi lương làm thêm vượt quá 300 giờ/năm. Những sai phạm này khiến thu nhập tính thuế năm 2021 tăng hơn 5 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tăng thêm hơn 1 tỷ đồng; năm 2022 giảm lỗ hơn 2,1 tỷ đồng.

Do đó, doanh nghiệp bị phạt gần 201,2 triệu đồng về hành vi kê khai sai, bị truy thu hơn 1 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và nộp gần 306,9 triệu đồng tiền chậm nộp (tính đến 13/10). Hoa Sen Group phải tự tính bổ sung khoản chậm nộp phát sinh đến khi nộp đủ nghĩa vụ thuế.

Tổng cộng, Hoa Sen Group phải nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 1,5 tỷ đồng, đồng thời giảm lỗ hơn 2,1 tỷ đồng.