Đề xuất nhiều trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Dự thảo Luật Xây dựng (sửa đổi) được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội sáng 4/11. Dự thảo gồm 8 chương, 97 điều (giảm 71 điều so với luật hiện hành), dự kiến được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Thông tin về những điểm mới, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự thảo luật đã cắt giảm, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế xây dựng; đơn giản hóa tối đa về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép xây dựng.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Hồng Phong).

Với quy định cơ quan cấp phép chỉ kiểm tra kết quả thực hiện của tư vấn, thời gian thực hiện cấp giấy phép sẽ giảm, dự kiến tối đa là 7 ngày.

Cùng với đó, dự thảo luật mở rộng đối tượng được miễn giấy phép xây dựng. Các thủ tục được thiết kế theo nguyên tắc từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ kiểm soát một lần đối với mỗi dự án, công trình xây dựng. Như vậy, mỗi công trình, dự án chỉ phải thực hiện một thủ tục hành chính.

Cụ thể, công trình thuộc đối tượng thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng sẽ không phải cấp giấy phép xây dựng (công trình thuộc dự án đầu tư công, dự án PPP, dự án đầu tư kinh doanh quy mô lớn hoặc có công trình có ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng).

Đối với những công trình còn lại, cơ quan quản lý Nhà nước về xây dựng thực hiện quản lý thông qua thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho biết liên quan quy định miễn giấy phép xây dựng cho một số công trình, Ủy ban cơ bản nhất trí với phương án Chính phủ trình.

Theo cơ quan thẩm tra, đây là nội dung mới, phù hợp chủ trương của Đảng, góp phần cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian và giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp trong hoạt động xây dựng.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải (Ảnh: Hồng Phong).

Dù vậy, cơ quan thẩm tra lưu ý việc quy định nguyên tắc, tiêu chí, danh mục các công trình được miễn giấy phép xây dựng trong những văn bản dưới luật cần hết sức thận trọng đảm bảo an toàn, chính xác dễ áp dụng, tránh trình trạng công trình được miễn giấy phép xây dựng nhưng lại phát sinh nhiều thủ tục hành chính trung gian hay "giấy phép con".

Ngoài ra, khi công trình được miễn giấy phép xây dựng, sẽ không có căn cứ pháp lý xác định tài sản gắn liền với đất để cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu. Do vậy, cơ quan thẩm tra đề nghị bổ sung quy định này tại những luật có liên quan để đảm bảo quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến trong cơ quan thẩm tra đề nghị cân nhắc việc cho phép miễn giấy phép xây dựng và tự nghiệm thu đối với những công trình có yêu cầu cao về an toàn, hay tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cộng đồng, mất an toàn về phòng cháy, như nhà xưởng, chung cư cho thuê, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà sinh hoạt cộng đồng…

Những công trình này, nếu được miễn giấy phép xây dựng, cần nghiên cứu việc cấp giấy phép sử dụng cho công trình trước khi chính thức đi vào hoạt động, theo ý kiến của cơ quan thẩm tra.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Hồng Phong).

Theo Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, dự thảo luật chưa quy định rõ cơ chế xử lý đối với công trình đã được cấp phép hợp pháp nhưng vi phạm trong thi công như sai thiết kế, thay đổi công năng, chiều cao, mật độ xây dựng...

Do đó cần bổ sung nguyên tắc xử lý vi phạm trên trong luật, đảm bảo xử lý nghiêm, không để xảy ra hiện tượng phạt cho tồn tại hay hợp thức hóa sai phạm. Song song đó, dự thảo luật cần bổ sung, làm rõ cơ chế cấp giấy phép trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân.