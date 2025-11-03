Nhà sáng lập thương hiệu Cà Mèn qua đời ở tuổi 35

Chiều 2/11, ông Nguyễn Đức Nhật Thuận - người sáng lập thương hiệu "Cà Mèn" - đã đột ngột qua đời ở tuổi 35 (sinh năm 1990) tại nhà riêng ở TPHCM.

Thương hiệu Cà Mèn cũng đã thông báo chính thức trên website và fanpage công ty.

Ông Thuận từng từ bỏ công việc mơ ước với mức lương gần 2.000 USD để theo đuổi đam mê ẩm thực quê hương. Năm 2015, ông sáng lập thương hiệu Cà Mèn từ một quán ăn nhỏ mang hương vị Quảng Trị giữa lòng TPHCM, với khát vọng “mang món Việt đi xa hơn”.

Những năm sau đó, Cà Mèn mở rộng hoạt động, chính thức ra mắt dòng sản phẩm đặc sản Việt đông lạnh đóng gói vào tháng 6/2022.

Từ năm 2023, Cà Mèn xuất khẩu chính ngạch đơn hàng đầu tiên sang Mỹ, mở ra hành trình đưa đặc sản Việt đến nhiều nước trên thế giới. Hiện sản phẩm của Cà Mèn đã có mặt tại Mỹ, Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Ông Nguyễn Đức Nhật Thuận (thứ hai từ trái qua) đưa thương hiệu Cà Mèn lên chương trình Shark Tank (Ảnh: SharkTank).

Cà Mèn hiện cung cấp nhiều đặc sản vùng miền như bánh canh cá lóc, miến lươn, bún lươn xào nghệ, bánh canh cua kèm gia vị… Tính đến nay, công ty đã có hơn 400 điểm bán tại hệ thống siêu thị và đại lý trên toàn quốc. Doanh nghiệp sở hữu nhà máy rộng 1.000m2, công suất sản xuất từ 200.000-300.000 sản phẩm mỗi tháng.

Hình ảnh nhà sáng lập trẻ đầy quyết tâm càng được biết đến rộng rãi hơn khi ông Thuận đưa Cà Mèn lên Shark Tank Việt Nam mùa 7 (năm 2024). Công ty muốn gọi vốn 5 tỷ đồng đổi lấy 8,3% cổ phần để tăng cường sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và marketing.

Tại đây, đại diện Cà Mèn cho biết doanh thu năm 2023 đạt 12,2 tỷ đồng, năm 2024 dự kiến đạt 24 tỷ đồng và đến thời điểm tham gia chương trình đã ghi nhận doanh thu 7,5 tỷ đồng, kèm hợp đồng hàng Tết gần 10 tỷ đồng.

Sản phẩm của Cà Mèn nhận được nhiều lời khen về hương vị từ các nhà đầu tư. Shark Tillman Schulz dù không chốt đầu tư nhưng cam kết hỗ trợ Cà Mèn mở rộng phân phối tại hệ thống siêu thị đối tác của ông.

Sự ra đi bất ngờ của Nguyễn Đức Nhật Thuận là mất mát lớn đối với Cà Mèn nói riêng và cộng đồng khởi nghiệp ẩm thực Việt Nam nói chung.