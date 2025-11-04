Tổng Bí thư Tô Lâm: Tăng trưởng phải ổn định, bền vững

Chiều 4/11, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Phát biểu tại tổ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết việc thảo luận nhằm cùng thống nhất phương hướng phát triển đất nước, con đường, định hướng, bước đi, mục tiêu...

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư nhấn mạnh việc tổ chức triển khai thực hiện thế nào để tất cả những định hướng, mục tiêu đó phải phục vụ nhân dân, mang lại lợi ích cho người dân.

"Mục tiêu, định hướng hay rồi nhưng loay hoay tổ chức thực hiện không đạt được mục tiêu thì cũng không đạt yêu cầu", Tổng Bí thư nói và cho biết còn những vấn đề gì của thực tiễn cần tháo gỡ, Đảng và Quốc hội cần nghiên cứu.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ chiều 4/11 (Ảnh: Quang Vinh).

Tổng Bí thư cho hay Bộ Chính trị và Trung ương đang chuẩn bị ban hành một số nghị quyết quan trọng, trước hết là nghị quyết về kinh tế Nhà nước.

Theo Tổng Bí thư, vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước là "không thể nào quên được". "Vốn là của Nhà nước, đất đai là của Nhà nước, tài nguyên khoáng sản là của Nhà nước, làm sao mà không chủ đạo được? Ai có được những ưu thế này?", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư nhấn mạnh các cơ quan đang tư duy, tính toán lại mô hình phát triển phù hợp chứ không từ bỏ vai trò của khu vực kinh tế Nhà nước.

Cùng với đó, Tổng Bí thư cho biết Trung ương cũng đang chuẩn bị nghị quyết về văn hóa, cùng với nghị quyết về giáo dục và y tế. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, các nghị quyết này sẽ được ban hành chứ không chờ đến Đại hội XIV.

Theo Tổng Bí thư, trước đây khi nói về mô hình tăng trưởng, chúng ta thường chỉ tập trung vào yếu tố kinh tế, nhưng với mô hình phát triển của đất nước hiện nay phải có cách tiếp cận phải toàn diện, tổng thể và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lĩnh vực.

Việc phát triển đất nước đòi hỏi một mô hình phát triển mới, được hình thành đồng bộ trên nhiều phương diện. Trung ương cần có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể. Nội dung này đã được khẳng định rõ trong nghị quyết và các văn kiện đại hội, thể hiện những điểm mới trong tư duy phát triển.

Theo Tổng Bí thư, mô hình phát triển mới phải dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư nhấn mạnh phải có khoa học, công nghệ mới phát triển được. Muốn đạt được điều đó, cần có sự quán triệt cụ thể, định hướng rõ ràng và yêu cầu rất cao trong triển khai.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư cho biết còn có nghị quyết về những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

Theo Tổng Bí thư, để đạt tốc độ tăng trưởng hai con số thì không thể làm như cách cũ mà phải có giải pháp cụ thể, mạnh mẽ, đồng bộ. Nếu không đạt được tăng trưởng hai con số thì không đạt được mục tiêu đến năm 2030-2045.

Nêu rõ từ trước đến nay, mức tăng trưởng cao nhất cũng chỉ khoảng 9%, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải có những giải pháp để đạt được tăng trưởng hai con số và tăng trưởng đó phải ổn định, bền vững.

Tổng Bí thư nêu rõ các giải pháp phải được nghiên cứu kỹ, tính toán kỹ, triển khai đồng bộ, mục tiêu là vừa phát triển, vừa ổn định, vừa bền vững. Các tiêu chí, lộ trình và cách làm cần được xác định rõ ràng, không nóng vội.