Tay "buôn tiền" mang tên Thế Giới Di Động

Không chỉ là doanh nghiệp bán lẻ, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) cũng được biết đến là “tay chơi” tài chính có tiếng trên thương trường.

Do tiếp cận được dòng vốn giá rẻ, Thế Giới Di Động nhiều năm nay bắt đầu cho vay lại và kiếm hàng trăm tỷ đồng chênh lệch lãi suất. Cùng số dư tiền mặt lớn, tổng lợi nhuận từ mảng “buôn tiền” nói chung hàng năm mang về hơn 1.000 tỷ đồng cho công ty.

Ghi nhận tại báo cáo tài chính quý III của doanh nghiệp này cho thấy, doanh thu hoạt động tài chính công ty đạt 809 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi, đầu tư và trái phiếu.

Tại cuối tháng 9, lượng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư đạt gần 39.000 tỷ đồng, tăng gần 4.800 tỷ đồng sau 9 tháng.

Lượng tiền mặt, tiền gửi và đầu tư của Thế giới Di động gần 39.000 tỷ đồng (Ảnh: Chụp màn hình từ BCTC).

Ngoài ra, công ty còn ghi nhận khoản phải thu về cho vay ngắn hạn 7.879 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm. Cũng nhờ vậy, trong 3 quý đầu năm, lãi tiền gửi và đầu tư mang về cho doanh nghiệp 1.475 tỷ đồng.

So với tổng lợi nhuận sau thuế hàng năm, nguồn lãi tài chính đóng góp đến 1/3 tổng lợi nhuận công ty. Năm qua, công ty ghi nhận lãi từ tiền gửi, cho vay và trái phiếu cao kỷ lục gần 2.200 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính quý III chiều ngược lại cũng ghi nhận mức độ gia tăng khoản mục vay ngắn hạn. Hiện, dư nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp đạt 28.705 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm nay. Chi phí lãi vay bỏ ra cũng hơn 1.086 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

Trên thị trường, không chỉ doanh nghiệp do ông Nguyễn Đức Tài làm Chủ tịch HĐQT tận dụng vốn để kinh doanh tài chính thu lãi.

Giai đoạn Covid-19, một “đại gia” bán lẻ khác là FPT Retail (mã chứng khoán: FRT) cũng có hoạt động tương tự, thu về lợi nhuận hàng trăm tỷ đồng. Giai đoạn này, chính hoạt động tài chính doanh nghiệp là “cứu tinh” cho các công ty. Dù vậy, những năm 2023-2024, khi mặt bằng lãi suất giảm, nhiều bên đã hạn chế hoạt động này vì không còn hiệu quả.