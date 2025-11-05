Cổ phiếu Vingroup ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán đóng cửa phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/11 trong sắc xanh. VN-Index tăng nhẹ lên gần 1.655 điểm.

Cổ phiếu VIC (Vingroup) ảnh hưởng tích cực nhất đến đà tăng của thị trường, đóng góp hơn 4 điểm. Mã này tăng 2,74%, lên 206.500 đồng/đơn vị với giá trị giao dịch gần 439 tỷ đồng. Cùng chiều tăng, mã VPL (Vinpearl) cũng giữ sắc xanh, tăng nhẹ 0,13%.

Ngược lại, các mã VRE (Vincom Retail) và VHM (Vinhomes) giảm lần lượt 2,99% và 0,6%, nằm trong nhóm ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số chung.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng tích cực nhất đến thị trường (Ảnh chụp màn hình).

Với những diễn biến trái ngược này, theo cập nhật từ Forbes, tài sản tỷ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Vingroup - tăng nhẹ 0,8 tỷ USD, đạt 19,3 tỷ USD, xếp hạng 125 trên toàn thế giới.

Dù VN-Index chốt phiên trong sắc xanh nhưng thị trường lâm vào tình cảnh "xanh vỏ đỏ lòng" khi các mã giảm giá chiếm ưu thế. Trên sàn HoSE, 190 mã giảm điểm và chỉ 121 mã tăng giá. HNX chung tình cảnh với 82 mã giảm, 62 mã tăng.

Nhiều cổ phiếu liên quan tỷ phú góp mặt trong danh sách ảnh hưởng tiêu cực tới chỉ số, như TCB, HPG, FPT, ACB, VPB...

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại bán ròng phiên này với giá trị gần 808 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh như TCB, VRE, GEX, STB, VCB, VHM, SSI và VIX.