Vietnam Airlines điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng bão Matmo

Do ảnh hưởng của bão Matmo, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay trong ngày 5/10.

Cụ thể, các chuyến bay số hiệu VN1186 và VN1188 hành trình TPHCM - Hải Phòng; VN1187 hành trình Hải Phòng - TPHCM có giờ khởi hành mới lần lượt là 16h, 17h35 và 18h35.

Chuyến bay số hiệu VN592 và VN593 hành trình giữa Hà Nội và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ cất cánh lúc 12h15 và 16h15 (giờ địa phương).

Các chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco) trong ngày 6/10 dự kiến khai thác bình thường.

Tùy tình hình thời tiết thực tế, hãng sẽ chủ động điều hành lịch bay linh hoạt và thông tin đến hành khách để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay.

Vietnam Airlines cũng khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, là biện pháp quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí.

Hãng đồng thời đề nghị hành khách có kế hoạch bay trong ngày 6/10 chủ động theo dõi tình hình giao thông tại khu vực đến sân bay, đặc biệt tại các thành phố chịu ảnh hưởng của bão, để bố trí thời gian di chuyển hợp lý và có mặt tại sân bay đúng giờ làm thủ tục.

Máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Nam Anh).

Theo thông tin từ Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng, Cục Hàng không Việt Nam đang triển khai công điện về ứng phó bão Matmo, trong đó đánh giá sân bay Cát Bi và Vân Đồn sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão này.

Ngoài ra, sân bay Nội Bài, Vinh, Thọ Xuân được yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi bão có chuyển biến bất thường.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Trung tâm cảnh báo thời tiết hàng không sẽ liên tục cập nhật tình hình, dự báo sức gió tại cảng hàng không để kịp thời điều hành hoạt động bay.

Các hãng hàng không được yêu cầu chủ động điều chỉnh lịch bay đảm bảo an toàn khai thác. Cảng vụ hàng không miền Bắc tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác ứng phó bão tại các cảng hàng không.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã có công điện gửi các cục chuyên ngành, đơn vị trực thuộc và Sở Xây dựng từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng, yêu cầu tập trung lực lượng chuẩn bị ứng phó bão Matmo.

Cục Hàng không cùng các hãng và doanh nghiệp dịch vụ hàng không được giao nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sẵn sàng thay đổi kế hoạch bay để bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Đồng thời, công tác kiểm tra cơ sở hạ tầng sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc và chỉ huy bay cũng được tăng cường nhằm kịp thời xử lý mọi sự cố có thể phát sinh trong quá trình bão ảnh hưởng.