Đại học “thưởng nóng" cho tân giáo sư nửa tỷ đồng, phó giáo sư 300 triệu

Trường Đại học Tài chính - Marketing tặng thưởng 300 triệu cho tân phó giáo sư (Ảnh: UFM).

Trường Đại học Tài chính - Marketing (UFM) vừa tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư (PGS) năm 2025 cho 7 cán bộ, giảng viên.

Điểm nhấn của sự kiện là chính sách tặng thưởng 300 triệu đồng cho mỗi tân PGS. Theo nhà trường, đây là một minh chứng rõ nét cho chính sách trân trọng - thu hút - phát triển nhân tài và chiến lược nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên của trường.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng nhà trường - chúc mừng và ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các tân PGS, đồng thời kỳ vọng các thầy cô tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, dẫn dắt đội ngũ giảng viên trẻ và đóng góp cho sự phát triển bền vững của nhà trường.

Trước đó, Trường Đại học Đồng Tháp cũng trao tặng 500 triệu đồng cho một giảng viên đạt chuẩn giáo sư (GS) và 250 triệu đồng một giảng viên được công nhận PGS.

Thu nhập của GS, PGS, TS tại các trường đại học đang có nhiều thay đổi. Cùng với việc thưởng nóng cho đội ngũ hiện hữu, các đơn vị đã đưa ra nhiều chính sách để chiêu mộ nhân tài.

Trường Đại học Tài chính - Marketing thực hiện chế độ chi thu hút một lần đối với người có chức danh GS, PGS hoặc có trình độ tiến sĩ về làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại trường từ 60 đến 500 triệu đồng tuỳ học hàm, học vị, độ tuổi…

Trường Đại học Công nghiệp TPHCM cũng đưa ra chính sách thu hút khi GS sẽ nhận 300-500 triệu đồng, PGS nhận 350 triệu đồng, tiến sĩ nhận 200-250 triệu đồng. Tùy vào năng lực, các nhân lực nhận được số tiền trong khoảng quy định.

Nhiều trường khác cũng thưởng ngay 200-300 triệu đồng như Trường Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM), Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành…