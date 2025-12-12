Vụ loạt bằng đại học nước ngoài không được công nhận: Bộ Giáo dục lên tiếng

Bộ GD&ĐT vừa trả lời phóng viên Dân trí liên quan đến vụ sinh viên Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London "tố" học xong thạc sỹ mới biết bằng đại học của mình không được Bộ này chấp nhận.

Cụ thể theo Bộ GD&ĐT, đến thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo ở nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Đặc biệt theo Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các nghị định liên quan trước đây yêu cầu các cơ sở GDNN thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN.

Tuy nhiên, qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN theo quy định nêu trên của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.

Học viên lo lắng vì tấm bằng đại học nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT chấp nhận (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Trước đó, như Dân trí phản ánh, hàng loạt học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Lý do không chấp nhận là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores, chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại đây. Có trường hợp học thạc sĩ xong mới biết bằng đại học không được công nhận.