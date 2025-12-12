Vụ bằng nước ngoài không được công nhận: Trường chưa được đào tạo đại học

Chiều nay, thông tin với phóng viên Dân trí về vụ việc hơn 40 học viên tốt nghiệp đại học của nước ngoài nhưng không được Bộ GD&ĐT công nhận, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, là cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập năm 2014.

Trường có thẩm quyền đào tạo trình độ cao đẳng, không có thẩm quyền đào tạo trình độ đại học. Trường được phép liên kết với cơ sở giáo dục đại học để đào tạo trình độ đại học theo quy định.

Nhiều học viên rất lo lắng khi tấm bằng đại học do nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Năm 2022, 2023, 2024, trường có báo cáo số liệu tuyển sinh trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng đối với 3 ngành là Thiết kế thời trang; Trang trí nội thất và Thiết kế đồ họa cho Sở LĐTB&XH (nay là Sở GD&ĐT). Sở chưa nhận được thông tin về việc trường liên kết đào tạo trình độ đại học.

“Về chương trình đào tạo đại học chuyên ngành Thời trang Thiết kế và Truyền thông của Trường Đại học Liverpool John Moores theo hình thức trực tuyến tại Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội, văn bản trả lời của Bộ GD&ĐT đã trả lời rõ ràng chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép”, theo đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội.

Theo quy định, việc cấp phép cho các trường cao đẳng hiện nay thuộc thẩm quyền của Bộ GD&ĐT, bao gồm cả việc thành lập, cho phép thành lập và cấp phép hoạt động.

Việc cấp phép đào tạo liên kết giữa cơ sở giáo dục trong nước với nước ngoài cũng do Bộ GD&ĐT thực hiện.

Các cơ sở giáo dục phải đảm bảo quyền lợi cho người học nếu chương trình liên kết bị đình chỉ tuyển sinh hoặc chấm dứt hoạt động (Ảnh: Hạnh Nguyên).

Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ GD&ĐT kiểm tra, xử lý sai phạm của Trường Cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường.

Như Dân trí phản ánh trước đó, hàng loạt học viên Trường Cao đẳng Thiết kế và Thời trang London – Hà Nội, bất ngờ khi Bộ GD&ĐT từ chối xác thực bằng đại học do Đại học Liverpool John Moores cấp.

Lý do không chấp nhận là chương trình đại học chuyên ngành Thời trang: Thiết kế và Truyền thông đào tạo theo hình thức trực tuyến của Trường Đại học Liverpool John Moores, chưa được Bộ GD&ĐT cấp phép đào tạo tại Việt Nam khi người học lưu trú và học tập tại đây. Có trường hợp học thạc sĩ xong mới biết bằng đại học không được công nhận.