Thủ khoa tư duy "xô đổ" mọi kỷ lục của ĐH Bách khoa luyện khoảng 60 đề

Với 98,98/100 điểm, Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh lớp 12A1, Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng, đạt điểm cao nhất đợt 2 kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) của ĐH Bách khoa Hà Nội. Đồng thời, đây cũng là số điểm cao nhất lịch sử kỳ thi từ năm 2020 đến thời điểm này.

Trong đó, số câu làm đúng từng phần của em gồm: Toán 40/40 câu, đọc hiểu 18/20 và tư duy khoa học 33/40.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đạt cho biết sau khi thi đợt 2, có vài câu em làm chưa tốt nên không nghĩ mình đạt kết quả cao.

Sáng nay, khi biết tin là thủ khoa đợt 2 và xô đổ mọi kỷ lục đến thời điểm này, nam sinh vỡ òa cảm xúc.

Nguyễn Tuấn Đạt, thủ khoa xô đổ mọi kỷ lục của kỳ thi đánh giá tư duy, ĐH Bách khoa Hà Nội tính đến thời điểm này (Ảnh: NVCC).

Được biết trước đó, nam sinh tham gia thi đợt 1 nhưng chỉ đạt kết quả 82,85 điểm. Trong đó, điểm thành phần đọc hiểu thấp nhất (đúng 14/18 câu).

“Em nghĩ mình vẫn có thể làm tốt hơn nữa nên quyết tâm ôn luyện để “phục thù” ở đợt 2. Đến giờ em vẫn không tin mình làm được”, Đạt chia sẻ.

Để có kết quả tốt hơn, Đạt dành khoảng 2 tiếng đồng hồ mỗi tối luyện các đề thi đánh giá tư duy mình tìm được trên mạng. Ngoài ra, em có tham gia một khóa ôn tập từ nền tảng giáo dục trực tuyến.

Theo nam sinh, sở dĩ em đạt kết quả này trước hết nhờ việc tập trung nghe giảng, luyện các đề thi và thầy cô nhà trường tạo điều kiện để học sinh tiếp cận với kỳ thi đánh giá tư duy.

“Em chỉ học tối đa đến 12h mỗi tối nhưng học tới đâu chắc tới đó. Mỗi tuần em luyện khoảng 4-5 đề, đạt tổng cộng khoảng 60 đề thi cho cả đợt ôn thi đánh giá tư duy năm nay”, theo lời nam sinh.

Chi tiết điểm thi của thủ khoa xô đổ mọi kỷ lục của ĐH Bách khoa tới thời điểm này (Ảnh: ĐH Bách khoa Hà Nội).

Đánh giá về học trò Nguyễn Tuấn Đạt, cô Trần Thị Trang Nhung, Phó hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Bảo, cho biết em là học sinh xuất sắc của trường, được thầy cô đánh giá cao.

Ngoài kết quả xuất sắc môn toán, Đạt còn học giỏi toàn diện các môn khác và đoạt nhiều giải thưởng ở các bộ môn: Vật lý, toán - tiếng Anh, cờ vua…

Cũng theo cô Nhung: “Đạt tư duy tốt, toàn diện, từng đạt Huy chương Vàng cờ vua thành phố, giải nhất môn toán bằng tiếng Anh cấp thành phố Hải phòng năm học 2023-2024, giải nhì môn vật lý bằng tiếng Anh cấp thành phố năm 2024-2025 và giải nhì toán cấp thành phố năm 2025-2026.

Không chỉ giỏi toán và tiếng Anh, Đạt luôn đứng top đầu của lớp, là học sinh trong đội tuyển toán.

Tuấn Đạt và cô giáo tại trường (Ảnh: NVCC).

Em được thầy cô đánh giá có trí nhớ, tư duy logic tốt, quan sát, tích cực, chủ động trong việc tìm hiểu kiến thức mới. Em đặc biệt gần gũi với bạn bè, thầy cô và hòa nhã trong giao thiệp.

Cũng theo cô Nhung, với những học sinh nông thôn, khi các phụ huynh và học sinh chưa có nhiều điều kiện quan tâm tới các kỳ thi riêng, một học sinh “trường làng” đạt thủ khoa là nỗ lực rất lớn của thầy trò nhà trường.

Ở kỳ thi đánh giá tư duy năm ngoái của ĐH Bách khoa Hà Nội, nam sinh Vũ Minh Đức, học sinh lớp 12 Toán 2 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh là thủ khoa đợt 1 với điểm số 98,61/100. Mức điểm thi này của Minh Đức được xác định vượt xa kỷ lục các năm trước và xô đổ mọi kỷ lục kỳ thi tính đến thời điểm đó.

Tuy nhiên, với mức 98,98/100 của Đạt hôm nay, em soán ngôi kỳ thi từ trước đến nay và vượt lên cả kết quả của Minh Đức năm ngoái.