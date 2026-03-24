Học sinh "trường làng" Hải Phòng đạt điểm cao nhất lịch sử đánh giá tư duy

Theo Đại học (ĐH) Bách khoa Hà Nội, thí sinh đạt điểm cao nhất đợt 2 và cao nhất lịch sử kỳ thi đánh giá tư duy (TSA) đến thời điểm này là học sinh Trường THPT Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

Trong đợt 2, có 2 thí sinh đạt trên 90 điểm; 55 thí sinh đạt trên 80 điểm; 710 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 2 năm 2026 là 55,44/100.

Trừ trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), top 10 đợt 2 TSA phần lớn là thí sinh đến từ "trường làng", không phải trường chuyên.

Top 10 của đợt 2 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

Hồi đầu tháng 2, thủ khoa đợt 1 kỳ thi năm nay đạt 96,1/100 là một thí sinh đến từ Trường THPT Hưng Nhân, Hưng Yên.

TSA đợt 2 năm 2026 được tổ chức trong 3 kíp thi, từ ngày 14/3 đến sáng 15/3, với hơn 20.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng.

Tỷ lệ thí sinh dự thi đợt 2 đạt trên 98%. Công tác chấm thi đã được triển khai khẩn trương ngay sau đó.

Phổ điểm TSA đợt 2 năm 2026 như sau:

ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống.

Thí sinh có thể sử dụng giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận bản in giấy, phải đăng ký trên hệ thống.

Kỳ thi TSA năm 2026 còn 1 đợt thi cuối cùng (đợt 3), diễn ra vào ngày 16 đến 17/5 tới. Thời gian mở hệ thống đăng ký là từ 9h từ ngày 5 đến 15/4.

Thí sinh dự thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Duy Thành).

Hiện có gần 50 trường đại học sử dụng kết quả kỳ thi này để tuyển sinh với nhiều nhóm ngành.

Theo nhà trường, cấu trúc đề thi và bài thi được giữ ổn định. Đề thi được cập nhật và bổ sung hàng năm, phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, nhiều câu hỏi mang tính thời sự hấp dẫn.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong khi một số kỳ thi khác chia đều số điểm ở các câu theo kiểu "cào bằng" thì ở kỳ thi đánh giá tư duy không vậy. Câu khó sẽ được chấm điểm cao và câu dễ điểm thấp. Điều này giúp đảm bảo công bằng cho các thí sinh và có tính phân loại tốt.

Sự công bằng cũng được chú trọng khi đề thi phân bố đều, không có tình trạng, đề đợt này khó/hoặc dễ hơn đề đợt kia.