Thủ tướng: Xây trường phải như chiến dịch Quang Trung "thần tốc, táo bạo"

Nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô là động lực

Sáng 9/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương, tỉnh Thanh Hóa.

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần cả nước hướng về biên cương, vì tương lai con em đồng bào các dân tộc.

Thủ tướng nêu rõ, Đảng và Nhà nước luôn coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, tạo nền tảng hình thành, phát triển nhân cách, phẩm chất, năng lực con người; yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong thực hiện các đột phá, phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (Ảnh: Hoàng Dương).

“Con người là vốn quý nhất, là mục tiêu, nguồn lực, động lực cho sự phát triển. Đầu tư cho con người, cho sự nghiệp giáo dục là đầu tư cho phát triển. Vì vậy, phải đầu tư toàn diện, ngay từ đầu”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã xác định rõ việc chuyển đổi tư duy từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực, phẩm chất người học, với quan điểm: “Nhà trường là nền tảng, học sinh là trung tâm, thầy cô giáo là động lực”.

Thủ tướng cho biết, ngày 18/7, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo ban hành Kết luận 81, thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 248 xã biên giới đất liền.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao dân trí, chất lượng nhân lực, tạo nguồn cán bộ là người dân tộc, người địa phương vùng sâu, vùng xa; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào biên giới và củng cố quốc phòng, an ninh.

Thủ tướng thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên ở xã Yên Khương (Ảnh: Hoàng Dương).

“Trước mắt, thí điểm đầu tư hoàn thành, xây mới hoặc cải tạo 100 trường trong năm 2025, sau đó tiếp tục triển khai trên diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới”, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết.

Người đứng đầu Chính phủ khẳng định, những ngôi trường được xây dựng trong đợt này thể hiện niềm tin và khát vọng của học sinh, phụ huynh ở các xã biên giới trên toàn quốc.

Thực hiện kết luận của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành, địa phương biên giới khẩn trương, quyết liệt triển khai. Trong đó, giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để bảo đảm học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp.

Bên cạnh việc xây dựng trường học, Thủ tướng nhấn mạnh cần chú trọng đào tạo giáo viên biết tiếng dân tộc, duy trì hoạt động của nhà trường và thực hiện chế độ phụ cấp hợp lý cho giáo viên.

“Phải có trang thiết bị phục vụ học tập ngoại ngữ, tin học, văn hóa - xã hội, âm nhạc, thể dục thể thao. Tất cả phải nằm trong mô hình trường phổ thông nội trú liên cấp để học sinh được thụ hưởng đầy đủ”, Thủ tướng nói.

“Thần tốc và táo bạo”

Để bảo đảm các ngôi trường mới kịp đưa vào hoạt động, phục vụ năm học 2026-2027, Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì thiết kế mẫu chuẩn trường nội trú liên cấp để các địa phương có căn cứ triển khai phù hợp với điều kiện và văn hóa vùng miền.

Thủ tướng cũng giao Bộ Tài chính chủ trì cân đối ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

UBND các tỉnh biên giới cần rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất, bảo đảm hạ tầng kỹ thuật; huy động lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tham gia chỉnh trang, xây dựng trường học; giám sát chặt chẽ, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu và các em học sinh thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Theo Thủ tướng, nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong triển khai Kết luận 81 của Bộ Chính trị, đến nay đã có 28 trường được khởi công. Đối với 72 trường còn lại, các địa phương cũng đã chuẩn bị đầy đủ và thể hiện quyết tâm cao.

“Chúng ta sẽ có 100 trường trong năm nay, đúng như Kết luận của Bộ Chính trị. Hôm nay, khởi công 56 trường ở 14 tỉnh biên giới, chúng ta rất vui mừng chứng kiến niềm vui lan tỏa khắp biên giới Tổ quốc. Nơi đâu cũng thấy ánh mắt rạng ngời, phấn khởi của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là các địa phương, đơn vị thi công, thầy cô giáo, học sinh và nhân dân vùng biên đã nỗ lực, đồng lòng triển khai chương trình. Thủ tướng cũng cảm ơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã đồng hành, đóng góp, hỗ trợ thực hiện chương trình.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị thi công nêu cao tinh thần “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, làm thêm ngày nghỉ, không quản ngại mưa bão, nắng gió”, xem đây như một chiến dịch Quang Trung - "thần tốc và táo bạo".

“Thần tốc là phải nhanh, khẩn trương, làm chu đáo, đầy đủ nhưng vẫn bảo đảm quy trình. Táo bạo là ở thời gian, tốc độ, hoàn thành đúng hạn, đúng chất lượng để học sinh sớm được học tập. Không có tinh thần thần tốc, táo bạo thì rất khó hoàn thành”, Thủ tướng lưu ý.

Thủ tướng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đơn vị thi công và cơ quan liên quan tuân thủ 5 yêu cầu bảo đảm, gồm: chất lượng, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu; kỹ thuật, vệ sinh môi trường, cảnh quan, an toàn lao động; không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí; đầu tư đến đâu, hiệu quả đến đó.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm và toàn xã hội cùng chung tay xây dựng, cải tạo trường học tại các xã biên giới, với tinh thần: “Ai có nhiều góp nhiều, ai có ít góp ít; ai có công góp công, ai có của góp của”.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc toàn ngành giáo dục, các thầy cô giáo mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trăm năm trồng người”.