Thủ tướng khởi công 72 trường nội trú liên cấp vùng biên giới

Lễ khởi công do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam từ 9h đến 10h30 sáng nay, kết nối 14 điểm cầu trên cả nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự ở điểm cầu chính tại tỉnh Thanh Hoá.

3 địa phương còn lại, do ảnh hưởng của bão lụt vẫn kết nối trực tuyến và sẵn sàng khởi công tại chỗ ngay khi điều kiện cho phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và phương tiện.

Chương trình xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới (giai đoạn 1, năm 2025-2026) thuộc chủ trương đầu tư hoàn thành xây dựng 248 trường tại các xã biên giới), được thực hiện tại 17 tỉnh thành.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Tại điểm cầu Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, xã Yên Khương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự lễ khởi công tại Trường nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương, Thanh Hóa (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Yên Khương là xã biên giới của tỉnh Thanh Hóa. Những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là hạ tầng giáo dục, vẫn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; cơ sở vật chất trường lớp, khu nội trú và bán trú còn thiếu thốn.

Việc khởi công xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ cho hàng nghìn em nhỏ vùng biên giới; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng biên cương của Tổ quốc.

Theo kế hoạch, Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương được xây dựng tại bản Bôn, xã Yên Khương, tổng diện tích 1,5ha, trong đó khu đất hiện hữu 1,25ha, khu đất mở rộng 0,25ha, với tổng mức đầu tư khoảng 90 tỷ đồng.

Toàn cảnh lễ khởi công (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Việc đầu tư xây dựng Trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Yên Khương khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo khó khăn.

Dự án còn là minh chứng cho chủ trương coi trọng phát triển giáo dục - quốc sách hàng đầu, là “mệnh lệnh của trái tim”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng biên giới tỉnh Thanh Hóa.

Tại điểm cầu xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh), công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 được khởi công với diện tích gần 5ha, tổng vốn đầu tư hơn 140 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Tư Pháp Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà cho học sinh Trường Tiểu học Sơn Kim 1 (Ảnh: Văn Nguyễn).

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tham dự buổi lễ.

Sơn Kim 1 là xã biên giới giáp Lào, nơi Trường Tiểu học Sơn Kim 1 hiện đã xuống cấp, phòng học tạm bợ và thiếu thốn trang thiết bị. Hơn 70 trong số 542 học sinh của trường phải đi bộ đường xa, qua nhiều đoạn núi dốc quanh co để đến lớp.

Thầy Lê Minh Huấn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Sơn Kim 1, cho biết ngôi trường hiện nay được xây dựng từ lâu, nhiều hạng mục đã xuống cấp, không còn đáp ứng nhu cầu dạy và học.

Phối cảnh Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Sơn Kim 1 (Ảnh: Ban tổ chức).

"Việc được đầu tư xây mới là niềm vui lớn của thầy trò và người dân địa phương. Khi có cơ sở vật chất đầy đủ, học sinh sẽ được học trong môi trường tốt hơn, giáo viên cũng có điều kiện nâng cao chất lượng giảng dạy", thầy Huấn chia sẻ.

Hà Tĩnh hiện có 7 xã biên giới, UBND tỉnh đã phê duyệt đầu tư xây dựng 7 trường học giai đoạn 2025-2026 với tổng vốn hơn 740 tỷ đồng.

Trong đó, hai công trình tại Sơn Kim 1 và Hương Khê sẽ khởi công 2025, 5 công trình còn lại triển khai 2026. Các dự án kỳ vọng sẽ mang lại cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên và cải thiện điều kiện làm việc cho giáo viên nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn dự ở điểm cầu tỉnh Lai Châu (Ảnh: M.H).

Việc khởi công 72 trường nội trú hôm nay là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển giáo dục vùng khó khăn, giúp thu hẹp khoảng cách chênh lệch vùng miền; tạo công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần củng cố an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng khu vực biên giới.

Chương trình có tổng kinh phí đầu tư xây dựng gần 20.000 tỷ đồng.

Theo Bộ GD&ĐT, việc tổ chức lễ khởi công đồng loạt 72 công trình trong cùng một thời điểm, với sự tham gia của lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương, thể hiện tinh thần phối hợp chặt chẽ, quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị trong việc chăm lo cho học sinh vùng biên, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sớm hoàn thành đầu tư 100 trường học trước năm học 2026-2027.

Nhiều học sinh vùng biên đang trong những lớp học hở trước hở sau (Ảnh: Nguyễn Duy).

Theo yêu cầu của Bộ Chính trị, các trường được đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật, quy mô, diện tích trường, lớp; có đủ cơ sở vật chất phục vụ việc học tập, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và tuyệt đối an toàn.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo các bộ, ngành và UBND các tỉnh biên giới triển khai thực hiện chủ trương trên.

Bộ Chính trị cũng yêu cầu rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan theo hướng bảo đảm học sinh ở xã biên giới đất liền được hưởng chính sách nội trú, bán trú phù hợp với thực tiễn khó khăn về địa hình và khoảng cách địa lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng phương án bố trí giáo viên phù hợp, đồng thời đề xuất ngân sách để duy trì hoạt động của các trường và chế độ phụ cấp cho giáo viên phù hợp điều kiện mới.

Về phương án tài chính, Bộ Chính trị đề nghị các cơ quan liên quan cân đối ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (trong đó ngân sách Trung ương là chính) để quyết định tổng mức đầu tư, phân kỳ đầu tư và cơ chế lựa chọn nhà thầu.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công dự án Trường phổ thông nội trú, bán trú Tiểu học và THCS xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, ngày 16/10 (Ảnh: Phạm Tiến).

Mục tiêu được Bộ Chính trị quán triệt là bảo đảm hoàn thành đầu tư xây dựng 248 trường nội trú liên cấp và có giải pháp duy trì kinh phí hoạt động thường xuyên hằng năm của các trường.

Với UBND các tỉnh biên giới, Bộ Chính trị chỉ đạo phối hợp rà soát, điều chỉnh quy hoạch, bố trí quỹ đất xây trường học bảo đảm hạ tầng kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng nhà trường (điện, nước sạch, nước thải, giao thông...).

